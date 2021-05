Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại thành phố Nam Định

Sáng 11-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nam Định; Phạm Thị Hằng, Công chức Phòng Tài chính kế hoạch, UBND thành phố Nam Định; Thượng úy Nguyễn Thị Yến, Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Nam Định,đã có các buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2, thành phố Nam Định. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2, thành phố Nam Định.

Tại hội nghị, đại diện Uỷ ban MTTQ thành phố Nam Định đã thông tin đến cử tri tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIX. Tiếp đó, từng ứng cử viên đã trình bày dự kiến chương trình hành động, tập trung vào các nội dung trọng tâm: Sẽ cùng với tập thể cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh quyết liệt chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 đi đôi với phát triển kinh tế của tỉnh. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Triển khai kế hoạch thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, về: xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025; xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án trọng điểm, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác xúc tiến thu hút đầu tư, nhất là kêu gọi các dự án có vốn lớn, công nghệ cao, các dự án trung tâm thương mại, dịch vụ, khu vui chơi giải trí đầu tư tại tỉnh và thành phố để tạo nguồn thu cho ngân sách, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chính sách cho người có công, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống, nếp sống văn minh của người Thành Nam và nhân dân Nam Định. Giữ vững thành tích là tỉnh nằm trong tốp dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Bên cạnh đó Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết hoặc đề nghị các cấp, các ngành giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo quy định của pháp luật. Phát hguy tốt những kinh nghiệm đã tích lũy qua các nhiệm kỳ tham gia đại biểu HĐND tỉnh góp phần đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Cử tri thành phố Nam Định phát biểu đánh giá cao nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời mong muốn các ứng cử viên khi trở thành đại biểu HĐND tỉnh, sẽ phát huy vai trò cầu nối giữa cử tri với HĐND tỉnh, các cơ quan Nhà nước và có những đóng góp để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và thành phố nói riêng.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị cảm ơn cử tri thành phố Nam Định đã bày tỏ sự tin tưởng và sự kỳ vọng đối với các ứng cử viên. Đồng thời, mong muốn cử tri thành phố nêu nhiều ý kiến kiến nghị hơn nữa để trên cương vị công tác của mình sẽ trực tiếp giải quyết và chỉ đạo thành phố, phường, xã giải quyết từng việc cụ thể. Thông tin thêm về quy hoạch tổng thể phát triển thành phốNam Định trong thời gian tới và đề nghị thành phố tiếp tục rà soát lại quy hoạch tổng thể, nhất là các công trình phúc lợi công cộng để điều chỉnh phù hợp không để ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân, nhất là phù hợp với cơ sở để thành phố phát triển tốt hơn. Trước mắt đề nghị các đại biểu cử tri, các phường, xã và thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt tới người thân, gia đình và nhân dân trên địa bàn tích cực chung tay cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền các phường, xã, thành phố, tỉnh làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng người dân./.

Tin, ảnh: Trần Văn Trọng