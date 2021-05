Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Nghĩa Hưng

Ngày 21-5, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại huyện Nghĩa Hưng. Tham gia Đoàn có đồng chí Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành thành viên Uỷ ban Bầu cử tình và huyện Nghĩa Hưng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu trong buổi làm việc với lãnh đạo huyện Nghĩa Hưng về công tác chuẩn bị bầu cử.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Nghĩa Hưng chụp ảnh với các thành viên Tổ bầu cử số 7, xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng).

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Nghĩa Hưng có 180 khu vực bỏ phiếu của 174 đơn vị bầu cử tại 24 xã, thị trấn với 2.468 thành viên. Tính đến thời điểm niêm yết danh sách cử tri, trên địa bàn huyện có tổng số 145.115 cử tri, trong đó số cử tri không được ghi tên vào danh sách cử tri là 498, cử tri đi làm ăn xa là 16.455, trường hợp khác là 442 người. Trong tổng số 180 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn có 170 điểm bỏ phiếu tại các nhà văn hóa, 7 điểm bỏ phiếu tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, trường học và 3 điểm bỏ phiếu tại nhà dân. Đến nay, UBND các xã, thị trấn đã hoàn thành việc sửa chữa hoặc đóng mới tổng số 180 hòm phiếu chính và 360 hòm phiếu phụ cho 180 địa điểm bỏ phiếu. Toàn huyện đã đảm bảo 180 con dấu hòm phiếu chính và khắc bổ sung cho 180 dấu hòm phiếu phụ để phục vụ khu vực cử tri già yếu không đến khu vực bỏ phiếu, cử tri đang cách ly tại gia đình và cách ly tập trung, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Ủy ban Bầu cử huyện đã phát phiếu bầu cho các đơn vị, các tổ bầu cử theo quy định. Qua công tác kiểm tra, các khu vực bỏ phiếu đã thực hiện đúng quy định về niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên, chuẩn bị bàn tiếp đón, bàn hướng dẫn, bàn đóng dấu đã bỏ phiếu cho cử tri và lối vào, ra theo quy định phòng chống dịch. Ủy ban Bầu cử huyện đã tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ trước trong và sau bầu cử cho 31 cán bộ trưng tập của huyện và 24 cán bộ tổng hợp kết quả bầu cử của xã, thị trấn và 180 khu vực bỏ phiếu trong toàn huyện. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn được thực hiện tốt. Huyện cấp cho xã 72 kg thuốc phun khử trùng tại các khu vực bầu cử, 240 chai dung dịch sát khuẩn tay, 70.000 khẩu trang y tế và trên 100 máy đo thân nhiệt tới các khu vực bỏ phiếu. Các khu vực bỏ phiếu chuẩn bị khu cách ly y tế tạm thời, thực hiện 5K và các hướng dẫn của Bộ Y tế. Công tác thông tin, tuyên truyền trong bầu cử được thực hiện sinh động, hấp dẫn. Công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử thực hiện theo đúng luật định, phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự và y tế trong công tác bầu cử trên địa bàn huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường các biện pháp nắm tình hình, xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau ngày bầu cử...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc kiểm tra công tác chuẩn bị hòm phiếu phục vụ bầu cử tại Tổ bầu cử số 5, thị trấn Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tổ bầu cử số 7, xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng).

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đánh giá cao công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng. Đồng chí lưu ý huyện cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác lập danh sách cử tri đến sát ngày bầu cử, chú ý ngư dân hoạt động trên biển, bảo đảm để người dân đi làm ăn xa về quê hương được thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân của mình. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các địa phương không nên khuyến khích người dân từ các vùng dịch về bầu cử. Huyện cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là tại những nơi tiềm ẩn nguy cơ cao. Công tác kiểm tra phải được tăng cường theo hướng huyện tích cực kiểm tra xã, thị trấn; các xã, thị trấn kiểm tra thôn, xóm, tổ bầu cử. Công tác tuyên truyền cần thực hiện đa dạng hơn trên hệ thống truyền thanh địa phương. Hoạt động treo Cờ Tổ quốc tại các địa điểm công cộng, khu dân cư, nhà dân, cơ sở tôn giáo cần quan tâm, thực hiện tốt hơn. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt các công việc chuẩn bị để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bẩu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội non sông.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc kiểm tra công tác phát triển kinh tế ở khu vực Cồn Xanh (Nghĩa Hưng).

Trong thời gian làm việc tại huyện Nghĩa Hưng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tổ bầu cử số 7, xã Nghĩa Lạc, nơi có đông đồng bào Công giáo; kiểm tra tại Tổ bầu cử số 5, thị trấn Quỹ Nhất, nơi tập trung đông dân cư; kiểm tra Tổ bầu cử số 1, xã Nghĩa Hải, nơi vùng chân sóng của huyện; thăm khu vực phát triển kinh tế biển Cồn Xanh, thuộc xã Nam Điền./.

Tin, ảnh: Xuân Thu