Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Thành uỷ Nam Định

Chiều 11-5, đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Nam Định về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐNDcác cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Ban TVTU, Bí thư Thành uỷ Nam Định báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020:công tác xây dựng Đảng được tăng cường; các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều có bước phát triển,cả 14/14 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra;kinh tế của thành phố đạt mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất đạt74.641 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 13,18%; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng trưởng bình quân đạt 15,79%/năm; cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, diện mạo đô thị thay đổi theo hướng hiện đại, văn minh. Các lĩnh vực văn hoá – xã hội có bước phát triển ổn định; giáo dục – đào tạo tiếp tục giữ vững thành tích là lá cờ đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng học sinh giỏi. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững… Đặc biệt thời gian qua, công tác triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Thành phố Nam Định chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ thời gian, theo đúng luật định. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được tăng cường.Công tácphòng, chống dịch COVID-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khaiquyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đến nay trên địa bàn thành phố chưa có trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả toàn diện Đảng bộ Thành phố Nam Định đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ gợi mở những vấn đề trong xây dựng và phát triển thành phố Nam Định theo hướng hiện đại, đồng bộ, có bản sắc riêng, có tính bền vững, có không gian đô thị mở rộng, là trung tâm vùng; chú trọng xây dựng các trục phát triển trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề giao thông, xây dựng các cây cầu kết nối các vùngtrong tỉnh, thuận lợi cho giao thương phát triển kinh tế; tập trung xây dựng vùng lõi đô thị trong đó 27 khu nhà cao tầng trên địa bàn thành phố cần được chuyển đổi cho phù hợp để đảm bảo an toàn cho người dân. Tiếp tục quan tâm đến vấn đề môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đồng thời Thành phố Nam Định cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định, thực sự là ngày hội phát huy quyền làm chủ của nhân dân./.

Tin: Thu Thủy

Ảnh: Xuân Thu