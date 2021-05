Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Hải Hậu

Ngày 25-5, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Huyện ủy Hải Hậu về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Hải Hậu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Huyện ủy Hải Hậu đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021. Trong đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hải Hậu đã nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế như: Tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh 2010) tăng bình quân 8,3%/năm. Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020 đạt 52 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Năng suất lúa cả năm 2020 đạt 128,95 tạ/ha. Giá trị sản xuất bình quân 1 hécta canh tác năm 2020 đạt 135 triệu đồng. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp - thuỷ sản tăng bình quân 2,5%/năm; năm 2020 đạt 3.537 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 19,9%/năm; năm 2020 đạt 11.597 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ - du lịch tăng bình quân 9,5%/năm; năm 2020 đạt 3.451 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 657,3 tỷ đồng, đạt 156% dự toán tỉnh giao và tăng 50% so với năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,67%; tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Chất lượng các tiêu chí nông thôn mới được nâng lên: 100% đơn vị cấp xóm đạt NTM bền vững và phát triển (NTM nâng cao); 133 đơn vị cấp xóm đạt và cơ bản đạt NTM kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững”; 5 xã cơ bản đạt NTM kiểu mẫu; 17 đơn vị cấp xã đang đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt xã NTM nâng cao. Huyện giữ vững thành tích 43 năm điển hình văn hoá thông tin cấp huyện của cả nước. Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chính quyền vững mạnh, các đoàn thể là đơn vị tiên tiến xuất sắc của tỉnh. Công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện Hải Hậu trong những năm vừa qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới huyện Hải Hậu cần tập trung lãnh đạo cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân thực hiện đồng thời xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững” gắn với đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn, xây dựng diện mạo nông thôn khang trang, hiện đại, đồng bộ, kết nối. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở đảm bảo chất lượng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, trước hết là lợi thế của các công trình trọng điểm được triển khai trên địa bàn huyện như đường quốc lộ ven biển, cầu Thịnh Long... Triển khai thực hiện toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, hiệu quả; phát triển một số sản phẩm chất lượng cao đặc trưng của huyện, nhất là lúa đặc sản, cây dược liệu, một số sản phẩm tôm, cá và sản phẩm chế biến thủy sản, xây dựng thành các sản phẩm và quan tâm đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP đạt từ 4-5 sao. Tiếp tục quan tâm kè cứng hóa kênh mương thủy lợi nội đồng. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy cung cấp nước sạch, đảm bảo nguồn nước sạch cho nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để trở thành “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự. Quan tâm đầu tư cho giáo dục, giữ vững huyện dẫn đầu về văn hóa, phát huy truyền thống anh hùng xây dựng địa phương ngày cành giàu đẹp, văn minh./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn