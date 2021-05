Đẩy mạnh tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến vô cùng phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 ở một số tỉnh, thành phố, chiều 19-5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tổ chức hội nghị chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Lê Đoài, Hà Lan Anh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Viết Dư

Theo báo cáo tại hội nghị, từ 27-4-2021 đến nay, tỉnh ta đã ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại các huyện: Trực Ninh, Ý Yên, Giao Thủy. UBND tỉnh và BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo Huyện ủy, UBND các huyện triển khai các biện pháp cấp bách kịp thời đáp ứng tình hình dịch tại địa phương. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã kịp thời thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, các bộ, ngành và UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các nội dung phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 77/TB-UBND ngày 14-5-2021. BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các huyện và các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Toàn tỉnh đã đưa vào hoạt động thêm các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, huyện, nâng tổng số cơ sở cách ly tập trung của huyện là 9 cơ sở: Trực Ninh (1 cơ sở); Giao Thủy (2 cơ sở); Ý Yên (5 cơ sở); Hải Hậu (1 cơ sở). Đồng thời, sẵn sàng kích hoạt thêm các cơ sở cách ly tập trung khác khi có yêu cầu. Ngành Y tế phối hợp với ngành Công an, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, truy vết, quản lý chặt chẽ các trường hợp từng đi/đến các địa điểm có nguy cơ cao. Ngành Y tế lắp đặt thêm 1 hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tại CDC Nam Định, nâng công suất thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 lên 1.000 mẫu /ngày.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị khẳng định: Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh ta cơ bản đã được kiểm soát, khống chế. Đồng chí biểu dương các ngành: Y tế, Công an, Quân đội, các huyện Trực Ninh, Giao Thủy, Ý Yên đã kịp thời chỉ đạo triển khai quyết liệt, bài bản công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 tại Khu công nghiệp (KCN) của một số tỉnh diễn biến vô cùng phức tạp, khó lường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch, đặc biệt là phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công, an toàn. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để từng người dân, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị vào cuộc. Các ngành chức năng, các địa phương tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn, quản lý chặt chẽ người từ nơi khác về, phát huy vai trò của tổ giám sát COVID-19 cộng đồng. Ngoài các cơ sở cách ly của tỉnh (1.000 người), của huyện (tổng 2.500 người, kế hoạch 5.000 người), các KCN, CCN và các doanh nghiệp lớn phải có phương án cách ly tại chỗ khi có số lượng công nhân phải cách ly lớn. Tăng cường quản lý lao động, chuyên gia từ các KCN ở các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và một số tỉnh, thành khác về làm việc tại địa bàn, yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Các KCN, doanh nghiệp lớn thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Các ngành Y tế, Công an, Quân sự tổ chức thường trực 24/24h, đảm nhiệm công tác phòng dịch phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngành Y tế phối hợp với các ngành chức năng triển khai xét nghiệm COVID-19 cho ứng cử viên và các thành phần theo quy định./.

Minh Tân