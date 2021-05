Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương

Sáng 11-5, đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các huyện Hải Hậu và Giao Thuỷ. Cùng đi với đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có đại diện các sở, ngành chức năng và lãnh đạo các huyện Hải Hậu, Giao Thuỷ, Trực Ninh.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện đón các trường hợp thuộc diện cách ly tập trung tại Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu). Ảnh: Viết Dư

Đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện đón các trường hợp thuộc diện cách ly tập trung tại Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu); Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định và Khách sạn Minh Hạnh 3, thị trấn Quất Lâm (Giao Thuỷ). Hiện nay, Khu cách ly tập trung tại Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh đã hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực đủ khả năng tiếp nhận cách ly 50 trường hợp. Khu cách ly Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định, thị trấn Quất Lâm (Giao Thuỷ) đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tiếp nhận cách ly hơn 100 trường hợp. Sáng 11-5, tại đây đã tiếp nhận 50 trường hợp F1 liên quan đến ca nhiễm COVID-19 tại huyện Trực Ninh. Tại khu cách ly tập trung tại Khách sạn Minh Hạnh 3, thị trấn Quất Lâm đã đảm bảo các điều kiện sẵn sàng tiếp nhận hơn 100 trường hợp thuộc diện F1 phải cách ly tập trung.

Tại các nơi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung; động viên cán bộ các ngành Y tế, Công an, Quân sự tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu các lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại khu vực cách ly thực hiện nghiêm các quy trình, đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây chéo trong khu vực cách ly. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh cần bình tĩnh theo kịch bản đã xây dựng; trong vận hành kịch bản phải chú ý căn cứ thực tế điều chỉnh cho phù hợp, hiệu quả nhất. Sắp tới ngày bầu cử, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu huyện Giao Thuỷ, Hải Hậu, Trực Ninh cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, tạo điều kiện tối đa để các trường hợp cách ly tập trung thực hiện quyền bầu cử.

Cùng ngày, đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Nam Trực. Cùng đi với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo các đồng chí lãnh đạo các ngành thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh, lãnh đạo huyện Nam Trực.

Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở cách ly y tế tập trung của huyện Nam Trực tại xã Nam Thanh (Nam Trực). Ảnh: Minh Tân

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trạm Y tế xã Hồng Quang, UBND xã Hồng Quang; kiểm tra 2 cơ sở cách ly y tế tập trung của huyện Nam Trực tại xã Nam Thanh và thị trấn Nam Giang.

Theo báo cáo của huyện Nam Trực, thời gian qua, huyện đã triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã rà soát, bổ sung, triển khai kế hoạch, kịch bản phòng chống dịch COVID-19, ứng phó với tình hình dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”. Thực hiện các Công điện số 17, số 18 của Chủ tịch UBND tỉnh, huyện Nam Trực đã tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, các hoạt động nghi lễ tôn giáo đông người; tạm dừng các hoạt động lễ hội, thể dục thể thao tập trung đông người; các dịch vụ vui chơi giải trí công cộng. Yêu cầu chủ xe khách chạy đường dài đi và đến địa bàn huyện ký cam kết hạn chế các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ các tỉnh, thành phố có dịch về địa phương và ngược lại; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch khi vận chuyển hành khách theo quy định… Yêu cầu 11 chủ đò ngang (sang tỉnh Thái Bình, huyện Vụ Bản) ký cam kết hạn chế số chuyến, số người trên chuyến tối đa 50%, kiểm soát chặt chẽ yêu cầu hành khách thực hiện các biện pháp phòng dịch. Toàn huyện đã điều tra, rà soát, lập danh sách các công dân đi đến, đi qua các tỉnh có dịch trở về địa phương; điều tra, truy vết thần tốc các trường hợp liên quan đến các ổ dịch: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có 26 người liên quan; Bệnh viện K (Tân Triều) 161 người liên quan và các bệnh nhân COVID-19 ở huyện Trực Ninh có 141 người liên quan… Các trường hợp được cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Đến nay, các mẫu xét nghiệm đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Huyện đã hoàn thành chuẩn bị khu cách ly y tế tập trung tại khu bán trú Trường THCS Nguyễn Hiền, xã Nam Thanh, với quy mô 50 giường, sẵn sàng kích hoạt vận hành khi có yêu cầu. Hiện tại, huyện đang chuẩn bị cơ sở vật chất, hoàn thiện khu cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Dạy nghề huyện, với quy mô 200 giường.

Tại các nơi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt, kịp thời của Huyện ủy, UBND, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng chống, dịch, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể; thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch. Điều tra, truy vết thần tốc, triệt để các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 đã phát hiện và các ổ bệnh theo thông báo của Bộ Y tế. Đồng chí đề nghị UBND huyện Nam Trực tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh; Tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân nêu cao cảnh giác, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch từ mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị, bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng./.

Viết Dư và Minh Tân