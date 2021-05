Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử và một số nội dung khác

Sáng 17-5, Ban TVTU đã tổ chức hội nghị mở rộng để bàn một số nội dung chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung khác. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo Sở Nội vụ; lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Ủy ban bầu cử tỉnh đã triển khai đầy đủ các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tiến tới tổ chức thành công cuộc bầu cử và để tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt cao nhất, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Với tinh thần đó, từ nay đến ngày bầu cử, các cơ quan, địa phương cần xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm, những khó khăn, thuận lợi và phải làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tiến hành từng bước chặt chẽ, đúng luật, công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng và an toàn, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, cử tri, từ đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lựa chọn ra những ứng cử viên có chất lượng tốt nhất cho cuộc bầu cử để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến thời điểm này, các nhiệm vụ chuyên môn trong công tác bầu cử như: Việc thành lập các tổ chức phục vụ bầu cử các cấp (thành lập Ủy ban Bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử); các Tiểu ban, Tổ chuyên viên trực thuộc Ủy ban Bầu cử các cấp. Trong quá trình hoạt động, do biến động về công tác cán bộ, một số thành viên của Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử đã được kiện toàn bổ sung, thay thế để phù hợp với thành phần các tổ chức bầu cử theo quy định. Các đơn vị đã thực hiện việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo quy định. Đến thời điểm niêm yết, toàn tỉnh có 1.503.004 cử tri, trong đó có 755.990 cử tri nữ.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban bầu cử tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ có văn bản số 1105/SNV-XDCQ ngày 12-5-2021 hướng dẫn việc rả soát, chốt danh sách cử tri trước 24 giờ giờ bắt đầu bỏ phiếu, bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh sách cử tri, phân loại cử tri để có phương án bỏ phiếu trong ngày bầu cử phù hợp yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 đối với từng đối tượng cử tri. Công tác chuẩn bị các điều kiện, phương tiện phục vụ bầu cử đảm bảo tiến độ theo quy định. Ủy ban bầu cử tỉnh đã chỉ đạo biên soạn và in tài liệu để cấp cho các tổ chức bầu cử và các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan. Các địa phương đã chuẩn bị đủ 1.698 hòm phiếu chính, 1.698 hòm phiếu phụ theo Kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh; theo yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID và theo Hướng dẫn số 55 của Ủy ban bầu cử tỉnh. Công tác thông tin tuyên truyền phục vụ bầu cử được thực hiện thường xuyên liên tục trên phương tiện thông tin đại chúng. Hoạt động tuyên truyền trực quan như pano, khẩu hiệu, băng rôn, dụng cổng trào, treo cờ Tổ quốc, tranh cổ động bầu cử.... được tổ chức rộng khắp trong tỉnh, tạo không khi ngày hội trong dịp bầu cử. Công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và y tế trong bầu cử được kiểm soát chặt chẽ. Việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được Ủy ban bầu cử các cấp và các cơ quan có chức năng của tỉnh thực hiện đảm bảo quy định, đến nay không có ứng cử viên nào còn đơn tố cáo phải giải quyết.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm của công tác bầu cử được tập trung vào hoàn tất các công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử theo Kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh, tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, dân chủ, đúng luật, bầu đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu. Trong đó tỉnh tập trung tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các nhiệm vụ bầu cử. Các tổ chức, cá nhân được phân công làm nhiệm vụ bầu cử tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử tại đơn vị, địa phương được phân công phụ trách theo dõi và các công việc được giao thực hiện; các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị thuộc các Tổ công tác từ nay tới khi kết thúc bầu cử tập trung tối đa thời gian để thực hiện nhiệm vụ bầu cử theo phân công. Chuẩn bị và tổ chức tốt việc bầu cử trong điều kiện thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo bầu cử thắng lợi, an toàn trong phỏng, chống dịch. Chuẩn bị dủ trang thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác phòng, chống dịch theo Hướng dẫn số 55/HD-UBBC của Ủy ban bầu cử tỉnh; hướng dẫn, tập huấn công tác bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch cho các tổ chức bầu cử và người làm nhiệm vụ bầu cử đồng thời tuyên truyền, phổ biến cho cử tri thực hiện phòng dịch khi tham gia bầu cử; xây dựng phương án xử lý tỉnh huống đột xuất, nhất là tình huống về dịch bệnh trong ngày bầu cử (cần thiết có thể thực thực hành thi trước ngày bầu cử). Thực hiện việc rà soát, chốt danh sách cử tri của từng tổ bầu cử trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ đảm bảo quyền bầu cử của công dân, đúng quy định của pháp luật về bầu cử; hoàn thành việc phân loại cử tri trước ngày bầu cử, có phương án tổ chức bỏ phiếu trong ngày bầu cử đối với từng đối tượng cử tri theo phân loại để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Nắm chắc tình hình, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống bất ngờ phát sinh trong quá trình thực hiện công tác bầu cử. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để đông đảo cử tri chủ động, tích cực tham gia đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ cao. Tổ chức tốt ngày bầu cử 23-5-2021 đảm bảo đúng quy định về bầu cử và phòng chống dịch bệnh./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn