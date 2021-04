Xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước

Sáng 28-4, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2021), phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Cùng dự có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Suốt 135 năm qua, giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới luôn khẳng định vị thế cách mạng, đi đầu trong mọi trào lưu, xu hướng tiến bộ trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Ngày Quốc tế Lao động 1-5 đã trở thành ngày lễ quốc gia với Sắc lệnh số 22c do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành vào ngày 18-2-1946 và Sắc lệnh số 56 ngày 29-4-1946 quy định cụ thể, chi tiết hơn về việc hưởng lương ngày nghỉ Lễ Quốc tế Lao động 1-5. Sau 35 năm đổi mới, giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện khát vọng dân tộc.

Trong diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định: Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1-5 đã gắn kết chặt chẽ giai cấp công nhân với vô sản cần lao quốc tế, với các giai cấp tầng lớp khác trong xã hội. Từ tinh thần đoàn kết đó, giai cấp công nhân Việt Nam đã khẳng định vai trò sứ mệnh lịch sử là giai cấp lãnh đạo cách mạng, là lực lượng nòng cốt trong liên minh công nông, trí thức đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; có những đóng góp to lớn trong quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Tháng 5 hàng năm cũng được coi là tháng cao điểm tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động về mọi mặt, cả vật chất, tinh thần và sức khỏe. Và vì thế, tháng 5 hàng năm đã trở thành khoảnh khắc chờ đợi của rất nhiều đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn. Vào tháng 5, các cấp Công đoàn sẽ tổ chức hàng loạt các hoạt động khác nhau hướng về người lao động.

Năm 2021 là năm thứ 2 Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được đồng thời phát động nhằm tăng cường nguồn lực, sức mạnh, giúp cho hoạt động của Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được gắn kết, hướng tới hiệu quả thiết thực. Đây cũng là năm thứ 10 các cấp Công đoàn triển khai Tháng Công nhân theo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Năm 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung vào các chương trình: “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” - tuyên dương đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”; các hoạt động “Cảm ơn người lao động”. Đến nay, Chương trình: “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” đã nhận được hơn 245 nghìn sáng kiến của công nhân, viên chức, lao động cả nước…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt tới giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức công đoàn. Đặc biệt là sau 30 năm đổi mới, công nhân và người lao động đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, các lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện khát vọng dân tộc. Chủ tịch nước biểu dương các cấp Công đoàn đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư luôn nỗ lực, sáng tạo triển khai các hoạt động có ý nghĩa để gần 10 năm qua Tháng Công nhân thực sự trở thành những ngày hội của công nhân, viên chức, lao động cả nước. Chủ tịch nước đánh giá cao các sáng kiến của đoàn viên, người lao động cả nước vì sự lớn mạnh của doanh nghiệp của cơ quan, đơn vị và sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chúng ta rất thấu hiểu những khó khăn vất vả mà mọi người công nhân nói riêng và người lao động nói chung đã và đang trải qua trong bối cảnh Việt Nam cũng như toàn thế giới đang đấu tranh phòng, chống dịch COVID-19, mất việc làm, thu nhập, giảm sút các chế độ phúc lợi bị cắt giảm, đặc biệt cuộc sống của những người lao động ở khu vực phi chính thức sẽ còn khó khăn hơn. Đảng, Nhà nước rất quan tâm, thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, hoàn thành mục tiêu kép để kinh tế chóng phục hồi, thu nhập sẽ tăng trở lại và nhiều việc làm mới sẽ tạo ra không chỉ bù đắp cho giai đoạn vừa rồi mà còn tạo ra sức bật cho sự phát triển tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Tổ chức Công đoàn cần sớm xây dựng chương trình hành động của Công đoàn Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đảm bảo khoa học, cụ thể, khả thi. Trong đó, tập trung lựa chọn các nội dung liên quan trực tiếp đến lao động, công đoàn, phát huy vai trò nòng cốt tiên phong của giai cấp công nhân và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động cả nước. Cùng với đó, các cấp Công đoàn cần tiếp tục đổi mới cách thức hoạt động hướng đến thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân.

Triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; triển khai các phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh việc phát triển về số lượng, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các cơ sở sản xuất; khen thưởng kịp thời đoàn viên, người lao động có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; tăng cường các hoạt động phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh lao động./.

