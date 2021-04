Giao ban báo chí tháng 4

Chiều 29-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 4-2021.

Trong tháng 4, các cơ quan báo chí địa phương, thường trú báo Trung ương tại địa bàn đã thông tin kịp thời các vấn đề thời sự, chính trị của đất nước, của tỉnh như: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 4 tháng đầu năm 2021; công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng kém chất lượng và các ngày lễ lớn như Giỗ tổ Hùng Vương (10-3); Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4) và Quốc tế Lao động (1-5)… Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục duy trì các chuyên mục, tuyên truyền về xây dựng Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Tại hội nghị, đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh đã cung cấp thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các giải pháp đảm bảo an toàn công tác bầu cử tại các địa phương.

Trong tháng 5, các cơ quan báo chí cần tập trung tiếp tục tuyên truyền đậm nét về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo các kế hoạch chỉ đạo của tỉnh, phản ánh kịp thời không khí hồ hởi, phấn khởi của người dân chuẩn bị tham gia bầu cử. Chủ động cảnh giác, đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền nội dung và việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); phát hiện, biểu dương nhân rộng các mô hình điển hình, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cấp, các ngành. Tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước; triển khai hưởng ứng, tuyên truyền về Giải Búa liềm vàng lần thứ VI-2021. Tiếp tục tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 4-2021 với tinh thần thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch; tuyên truyền việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

Nguyễn Hương