Đoàn giám sát của Quốc hội về kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh ta

Chiều 18-3, Đoàn giám sát, kiểm tra của Quốc hội do đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh ta. Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Dương Thanh Bình, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội; đại diện một số Ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBBC tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã báo cáo với Đoàn về tiến độ triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh. Theo đó, thời gian qua, tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đúng quy trình, bảo đảm về thời gian, tiến độ các bước của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. UBBC đã được thành lập ở cả 3 cấp với 1 UBBC cấp tỉnh, 10 UBBC cấp huyện và 226 UBBC cấp xã. Đồng thời thành lập 3 Ban bầu cử ĐBQH khóa XV ở 3 đơn vị bầu cử; thành lập 1.746 Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở 1.746 đơn vị bầu cử đảm bảo số lượng, thời gian, thành phần theo luật định. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai phục vụ công tác bầu cử đã được ban hành đầy đủ cho tất cả UBBC 3 cấp. Theo quy định, số lượng ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh ta được bầu là: 8 ĐBQH, 61 đại biểu HĐND tỉnh, 351 đại biểu HĐND cấp huyện và 5.704 đại biểu HĐND cấp xã. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất số lượng: 12 người được giới thiệu ứng cử bầu ĐBQH; 115 người được giới thiệu ứng cử bầu đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; 665 người được giới thiệu ứng cử bầu đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026; 10.928 người được giới thiệu ứng cử bầu đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị lãnh đạo mở rộng để lấy phiếu tín nhiệm của những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ của người ứng cử cũng được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, việc triển khai công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, y tế, thông tin tuyên truyền phục vụ bầu cử được triển khai đồng bộ, sâu rộng và toàn diện, qua nhiều hình thức, đa dạng và phong phú; việc chuẩn bị các điều kiện vật chất phục vụ cuộc bầu cử như hòm phiếu, con dấu, in ấn tài liệu phục vụ bầu cử cũng được thực hiện nghiêm túc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng. Đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh ta, đồng chí đề nghị thời gian tới tỉnh tiếp tục triển khai nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ, quy trình, quy định của pháp luật. Trong đó quan tâm chỉ đạo xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật trong bầu cử; kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ trong bầu cử.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBBC tỉnh Đoàn Hồng Phong khẳng định, những kiến nghị của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và thành viên Đoàn công tác sẽ được UBBC tỉnh quán triệt sâu sắc và kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời nhấn mạnh, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường chỉ đạo đi đôi với việc kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương để kịp thời giải quyết tồn tại ở cơ sở theo quy định. Đảm bảo tốt các vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử để góp phần cùng cả nước tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Tin, ảnh: Văn Trọng