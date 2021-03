Chấn chỉnh công tác thu tiền sử dụng đất ở một số địa phương

Tổng cục Thuế cho biết vừa liên tiếp ban hành các văn bản gửi các Cục Thuế liên quan đến rà soát hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất của cơ quan thuế. Đồng thời, xử lý công chức thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ khi xác định nghĩa vụ tài chính, ký duyệt các thông báo nộp tiền sử dụng đất trái quy định đối với các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tính tiền sử dụng đất sai quy định khi được Nhà nước giao đất...

Qua một số vụ việc phát sinh tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, Cục Thuế tỉnh Bình Dương... cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với công chức thuộc cơ quan thuế do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ khi xác định nghĩa vụ tài chính, ký duyệt các thông báo nộp tiền sử dụng đất trái quy định đối với các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tính tiền sử dụng đất sai quy định khi được Nhà nước giao đất...

Nhằm kịp thời khắc phục, ngăn chặn và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục trưởng ở các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện một số biện pháp.

Theo đó, các bộ phận chuyên môn thuộc cơ quan thuế cần thực hiện phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài nguyên môi trường để đối chiếu các thông tin hồ sơ địa chính của người nộp thuế; bổ sung thông tin, tài liệu để bảo đảm thông tin giữa 2 đơn vị thống nhất và việc xác định nghĩa vụ tài chính là đầy đủ căn cứ pháp lý.

Trong quá trình phối hợp, đối với những trường hợp có vướng mắc, Cục Thuế cần xác định rõ trách nhiệm của cơ quan thuế cũng như các cơ quan liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính... ở từng khâu của quy trình xác định vị trí đất, mục đích sử dụng đất, giá đất tính thu tiền sử dụng đất và tham mưu với UBND cấp tỉnh trong quyết định Bảng giá đất tính thu tiền sử dụng đất của các trường hợp cụ thể đối với hình thức Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá làm cơ sở để cơ quan thuế thực hiện việc xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của người nộp thuế.

Trong trường hợp qua kiểm tra, rà soát kịp thời phát hiện các hồ sơ có vi phạm, cơ quan thuế xử lý theo đúng quy định. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.

Theo Báo Điện tử Chính phủ