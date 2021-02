Tình hình an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán được đảm bảo

Trong những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, thời tiết thuận lợi nên lượng người, phương tiện tham gia giao thông đông; tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh được đảm bảo an toàn, không xảy ra hoạt động gây rối, phá hoại, tai nạn liên quan đến pháo nổ, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhân dân yên tâm vui Tết, đón Xuân. Riêng trong đêm Giao thừa, tình trạng đốt pháo giảm mạnh so với cùng kỳ, nhất là ở địa bàn thành phố Nam Định, các huyện Xuân Trường, Nam Trực...

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an các địa phương trong tỉnh đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để bảo đảm ANTT tại cơ sở; gọi hỏi, răn đe hàng chục đối tượng hình sự; tổ chức hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp triển khai công tác phòng chống cháy nổ... Theo số liệu tổng hợp từ Công an tỉnh, trong 7 ngày Tết Nguyên đán (từ 10-2 đến 16-2-2021, tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng Tân Sửu), trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự; trong đó có 1 vụ cướp tài sản ở huyện Trực Ninh, mất 100 triệu đồng đã làm rõ, bắt 4 đối tượng và 1 vụ cố ý gây thương tích ở huyện Hải Hậu, làm bị thương 2 người. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người ở huyện Trực Ninh; xảy ra 2 vụ cháy ở huyện Ý Yên và thành phố Nam Định nhưng không gây thiệt hại về người. Thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt 78 vụ, 81 đối tượng vi phạm về pháo, thu 11,545kg pháo các loại; trong đó đã tiến hành khởi tố 1 vụ, 1 bị can ở huyện Giao Thủy; xử lý hành chính 77 vụ, 80 đối tượng ở các huyện: Hải Hậu, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Ý Yên và thành phố Nam Định với tổng số tiền phạt 14 triệu đồng...

Thời gian tới, lực lượng Công an trong tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là tại các khu vui chơi, giải trí đông người, ở các địa điểm sản xuất, kinh doanh. Triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị phục vụ nhân dân trở lại làm việc bình thường ngay từ những ngày đầu năm mới./.

Xuân Thu