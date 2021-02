Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát, bình ổn thị trường

Thực hiện Kế hoạch 391/KH-CQLTT, ngày 25-11-2020, Cục Quản lý thị trường đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu (từ 25-11-2020 đến 25-2-2021). Theo đó đến nay, toàn lực lượng đã xử lý kiểm tra 92 vụ việc, phạt vi phạm hành chính và tịch thu hàng hóa trị giá trên 1 tỷ đồng. Trong đó lực lượng chức năng phát hiện nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán vi phạm điều kiện lưu thông như: Thuốc lá nhập lậu, trên 100kg bánh kẹo, mứt hoa quả; đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ…

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Cục Quản lý thị trường yêu cầu các cán bộ công chức tập trung cao độ cho công tác kiểm soát, bình ổn thị trường và phải đảm bảo an toàn lực lượng theo quy định chung của Bộ Y tế. Ðặc biệt trong điều kiện UBND tỉnh có quyết định tạm dừng việc tổ chức chợ Viềng Xuân, lễ hội Khai ấn Ðền Trần nên tại những địa bàn có lễ hội, lực lượng Quản lý thị trường chủ động phương án quản lý, kiểm soát địa bàn, tránh hiện tượng buôn bán, kinh doanh trái phép tại khu vực lễ hội. Các đơn vị khác chủ động phân công cán bộ kiểm soát thị trường 24/24 giờ; tập trung kiểm soát việc vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, vi phạm điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, tránh đầu cơ, tích trữ hàng bất hợp pháp làm bất ổn thị trường; đồng thời phải tạo điều kiện tốt nhất cho hàng hóa lưu thông, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, để người dân vui tết, đón xuân an toàn./.

Nguyễn Hương