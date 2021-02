Thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Chiều 3-2, Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh đi thăm, tặng quà, chúc Tết một số gia đình chính sách tại huyện Xuân Trường.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà Tết gia đình bà Phạm Thị Hương, xóm 2, xã Xuân Thủy là hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội; thăm, tặng quà Tết gia đình ông Nguyễn Văn Chiều và bà Nguyễn Thị Cống, xóm 9, xã Xuân Thủy đều bị khuyết tật nặng; thăm, tặng quà Tết bà Phạm Thị Nguyệt, xóm 8, xã Xuân Thủy, có chồng là liệt sĩ; thăm, tặng quà Tết bà Hoàng Thị Liên, xóm 4, xã Xuân Bắc là thương binh hạng 4/4; thăm, tặng quà Tết ông Đỗ Văn Hinh, xóm 10, xã Xuân Bắc, là bệnh binh. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên, chúc các gia đình mạnh khỏe đón Tết Tân Sửu 2021 an vui và mong các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, xứng đáng là công dân kiểu mẫu và gia đình cách mạng gương mẫu. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Xuân Trường thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tổ chức cho nhân dân trên địa bàn đón Tết đầm ấm, an toàn./.

Thanh Tuấn