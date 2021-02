Tăng cường các biện pháp phòng chống, ứng phó kịp thời tình hình dịch COVID-19

Tăng cường các biện pháp phòng chống, ứng phó kịp thời tình hình dịch COVID-19

Sáng 3-2-2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tổ chức họp, chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống, kịp thời đáp ứng tình hình dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh chủ trì hội nghị.

Tính đến 6h ngày 3-2, trên thế giới ghi nhận trên 104 triệu ca mắc, trên 2,26 triệu người tử vong và tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với biến thể mới của vi-rút có tốc độ lây lan nhanh. Tại Việt Nam, từ ngày 28-1-2021 đến nay đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi-rút tại nhiều tỉnh, thành phố: Hải Dương (226 ca), Quảng Ninh (38 ca), Hà Nội (21 ca), Gia Lai (13 ca)… Đây là đợt lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Tại tỉnh ta tính đến 6h ngày 3-2, các cơ sở khám chữa bệnh đang cách ly, điều trị 27 người có nguy cơ cao với COVID-19, gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh 1 ca, Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu 9 ca, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Giao Thủy 5 ca, TTYT huyện Vụ Bản 4 ca, TTYT huyện Nghĩa Hưng 3 ca, TTYT huyện Trực Ninh 1 ca, TTYT huyện Nam Trực 1 ca, TTYT huyện Ý Yên 1 ca, TTYT huyện Mỹ Lộc 1 ca, TTYT thành phố Nam Định 1 ca. Tại cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh hiện đang cách ly 56 trường hợp; cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn Hồi An đang cách ly 11 trường hợp, tình trạng sức khoẻ ổn định, không có biểu hiện triệu chứng COVID-19.

Trước diễn biến tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, hoàn thiện, sẵn sàng các kịch bản, phương án, cơ sở cách ly, điều trị và nguồn lực đảm bảo đáp ứng các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Tổ chức rà soát, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần, có liên quan đến bệnh nhân tại các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và các địa điểm có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh để thực hiện truy vết, phân loại, cách ly y tế, theo dõi sức khỏe theo quy định. Kết quả, 6 trường hợp F1 hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh, đều được chuyển cách ly, theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế; 93 trường hợp F2 và 122 trường hợp F3 được hướng dẫn, thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày, tình trạng sức khỏe ổn định. Rà soát, truy vết, lập danh sách 4.445 trường hợp trở về từ Hải Dương, Quảng Ninh, các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao theo thông báo khẩn của Bộ Y tế. Các ngành chức năng, các địa phương siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy… đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19. Đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Thực hiện tốt thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế). Tạm dừng các hoạt động lễ hội, sự kiện, hội nghị, hội thảo tập trung đông người không cần thiết. Đề nghị nhân dân trên địa bàn tỉnh không đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và những địa điểm có phát sinh ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nâng cấp độ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất, rà soát điều chỉnh kế hoạch, phương án đáp ứng tình hình diễn biến dịch bệnh; chuẩn bị sẵn các nguồn lực: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư, sẵn sàng triển khai đáp ứng các tình huống theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy trình phân luồng, sàng lọc, tiếp nhận và yêu cầu khai báo y tế; tổ chức cách ly, điều trị các trường hợp nghi mắc/mắc COVID-19 theo đúng hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế; sẵn sàng các điều kiện đảm bảo an toàn sinh học và tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các trường hợp có nguy cơ đảm bảo nhanh, chính xác... Sở GD và ĐT đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện tốt thông điệp 5K, triển khai đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường học 2 lần/tuần. Sở GTVT chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên các phương tiện vận chuyển công cộng; Tạm dừng vận chuyển hành khách tuyến đi - về Nam Định - Quảng Ninh và Nam Định - thành phố Chí Linh (Hải Dương).

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài nêu rõ: Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; đặc biệt những ca bệnh mới phát hiện là biến thể mới của chủng Virut SASR-CoV-2 có tốc độ lây lan rất nhanh; đây cũng là thời điểm gần Tết Nguyên đán Tân Sửu nên lượng người đi lại giữa các tỉnh tăng cao. Bởi vậy, các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố sẵn sàng kích hoạt các kịch bản, phương án, cơ sở cách ly, điều trị và nguồn lực đảm bảo đáp ứng các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Ngành Y tế tăng cường công tác phòng dịch tại các cơ sở khám, chữa bệnh, xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch; hướng dẫn các trường hợp cách ly y tế tại nhà, kê khai y tế, thực hiện cách ly đúng quy định. Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế kiểm tra, tăng cường kiểm soát tại các điểm cách ly tập trung, có phương án tiếp nhận các trường hợp cách ly. Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường quản lý nhập cảnh đường biển, giám sát các tàu sông pha biển, hướng dẫn các trường hợp kê khai y tế. Sở Công Thương chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; có phương án cung cấp hàng hóa khi tình huống cách ly xã hội tại ổ dịch. Sở GD và ĐT quán triệt cho giáo viên, học sinh thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch COVID-19. Sở Y tế đăng ký với Bộ Y tế mua vắc-xin phòng bệnh COVID-19 cung ứng cho cán bộ, nhân dân, nhất là đối tượng có nguy cơ cao. Các cơ quan, đơn vị khuyến cáo cán bộ, nhân viên vận động người thân, gia đình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Truyền thông yêu cầu mọi người dân thực hiện thông điệp 5K, thực hiện nghiêm các biện pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng và cài đặt, sử dụng ứng dụng BlueZone; tạm dừng các chuyến tham quan, du lịch, thăm thân và những công việc không cần thiết khác đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và các địa điểm có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh./.

Tin, ảnh: Minh Tân