Gặp mặt cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu và các Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động trên địa bàn tỉnh

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021) và đón Xuân Tân Sửu năm 2021, sáng 6-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu và các Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động trên địa bàn tỉnh. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí tướng lĩnh, Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động; nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu. Các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và một số kết quả chủ yếu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu nhưng với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cùng với sự nỗ lực của các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển so với năm 2019. Một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung của cả nước như: Tổng sản phẩm GRDP tăng 6,97%, là 1 trong 16 tỉnh của cả nước có tốc độ tăng trưởng trên 5%; thu ngân sách Nhà nước lần đầu tiên cán mốc 6.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 16,5%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3,38 tỷ USD, trong đó giá trị xuất khẩu đạt 2,2 tỷ USD, xuất siêu 1,18 tỷ USD; góp phần vào tổng giá trị xuất siêu năm 2020 khoảng 20 tỷ USD của cả nước. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phòng chống đại dịch Covid-19. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19 trong cộng đồng; đồng thời đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được chỉ đạo thực hiện tích cực; một số quy hoạch lớn của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung. Cùng với đó, các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh được tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện quyết liệt. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung triển khai thực hiện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tạo được khí thế phấn khởi, niềm tin, động lực mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau Đại hội, Ban TVTU đã từng bước tiến hành phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Chương trình công tác toàn khoá, Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án, các công trình trọng điểm. Đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh... Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thực sự phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, thống nhất cao các dự thảo văn kiện của BCH Trung ương khóa XII trình Đại hội. Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có ý nghĩa định hướng và chỉ đạo sâu sắc quá trình phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo Tổ quốc. Đại hội đã bầu BCH Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết theo đúng Quy chế bầu cử Đại hội với số phiếu bầu rất tập trung. Tại Hội nghị BCH Trung ương lần thứ nhất, Trung ương đã bầu 18 đồng chí vào Bộ Chính trị, 5 đồng chí vào Ban Bí thư. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức danh Tổng Bí thư khóa XIII với số phiếu tín nhiệm rất cao. Tỉnh ta có 13 đồng chí là người con quê hương trúng cử Ủy viên BCH Trung ương và có 2 đồng chí được bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi, nhân dịp đầu năm mới và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí cán bộ chủ chốt, các đồng chí cán bộ cấp cao, Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động tiếp tục đồng tình, ủng hộ các chủ trương mới trong nhiệm kỳ mới bằng hình thức phù hợp, thường xuyên góp ý, giúp lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, nỗ lực phát triển xây dựng tỉnh ngày càng giàu, đẹp, văn minh.

Biểu diễn văn nghệ tại hội nghị.

Nhân dịp đón xuân mới Tân Sửu năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng gửi tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh, các đồng chí tướng lĩnh, Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh lời chúc mừng năm mới tốt đẹp./.

