Vụ Bản diễn tập xử lý đối tượng đốt pháo nổ trái phép

Tại Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản), Công an huyện Vụ Bản vừa tổ chức diễn tập phương án bắt giữ, xử lý đối tượng đốt pháo nổ trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tình huống giả định đặt ra tại cuộc diễn tập là: Trong đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021, một nhóm đối tượng thanh niên vừa đi xe mô tô vừa đốt pháo trên tuyến đường giao thông thuộc Khu công nghiệp Bảo Minh, tạo tiếng nổ lớn, khói pháo dày đặc; một số đối tượng quá khích hò hét, cổ vũ làm mất trật tự công cộng và gây ách tắc giao thông do nhiều người dân đi đường hiếu kỳ dừng lại xem. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng Công an huyện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt pháo, không để pháo nổ và bắt giữ các đối tượng đốt pháo, tuy nhiên một số đối tượng đã có hành vi chống đối lực lượng chức năng. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo tiếp tục tăng cường lực lượng để phối hợp bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn giao thông, ổn định tình hình an ninh trật tự. Khi lực lượng tăng cường của Công an huyện đến thì các đối tượng đã tiếp tục có hành vi chống trả quyết liệt và gọi thêm đồng bọn đến để trợ giúp... Với tinh thần quyết tâm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, hiệu quả của các lực lượng chức năng, lực lượng Công an huyện đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng đốt pháo, chống người thi hành công vụ và ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Cuộc diễn tập đã góp phần cung cấp thêm những kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ và tuyên truyền trực quan về phòng chống, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về cấm sử dụng pháo nổ; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy và phối hợp trong xử lý các tình huống vi phạm về pháo, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm về quản lý pháo, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trên địa bàn./.

Văn Đại