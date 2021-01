Từ ngày 15-12-2020 đến 14-1-2021, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông

Theo tổng hợp của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, từ ngày 15-12-2020 đến 14-1-2021, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 3 người chết, 6 người bị thương; không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và tai nạn đường thủy.

Trong tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và Thanh tra Giao thông đã xử lý 3.244 trường hợp vi phạm ATGT đường bộ, phạt tiền trên 3,4 tỷ đồng, tước có thời hạn 288 giấy phép lái xe; tạm giữ: 31 ô tô, 585 mô tô, 57 phương tiện khác. Trong lĩnh vực đảm bảo ATGT đường thủy, lực lượng chức năng đã xử lý 69 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 75,4 triệu đồng; xử lý 13 trường hợp vi phạm quy định đảm bảo trật tự ATGT đường sắt, phạt tiền 11,7 triệu đồng. Trong tháng, Ban ATGT tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức đồng loạt ra quân triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự ATGT góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Công an về công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông cho 100% cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông và 226 đồng chí Trưởng công an xã, phường, thị trấn./.

Thành Trung