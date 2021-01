tin trong nước

Đà Nẵng : Hơn 7,9 tỷ đồng chăm lo Tết cho người nghèo

Ngày 13-1, Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai Chương trình “Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo” Xuân Tân Sửu - 2021, với mục tiêu tất cả người nghèo đều có quà Tết.

Theo đó, từ nay đến Tết, các đơn vị sẽ trao quà Tết cho gần 12 nghìn hộ nghèo, 9.808 hộ cận nghèo và hộ vừa thoát nghèo trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, sáu đơn vị gồm: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Tù yêu nước, Hội Người khuyết tật, Hội Người mù, Hội Nạn nhân chất độc da cam cũng sẽ được thành phố trích Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ mỗi đơn vị 100 suất quà, mỗi suất ít nhất 300 nghìn đồng, tổng kinh phí dự kiến hơn 7,9 tỷ đồng. Nhiều hình thức, mô hình hỗ trợ khác cũng được triển khai từ nay đến Tết như: Quầy hàng 0 đồng tại hội chợ xuân; hỗ trợ sinh kế, con giống… cho người nghèo có nhu cầu phát triển kinh tế; gói bánh chưng tặng người nghèo; hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn đóng học phí cho học kỳ mới; phiên chợ Tết giá ưu đãi cho công nhân, người lao động…

An Giang: Trao 100 phần quà tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 13-1, lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã đến TP Long Xuyên (An Giang), trao 100 phần quà tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, mỗi phần quà trị giá 1.150.000 đồng; trong đó, 50 suất quà do Đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ; 50 suất quà do lãnh đạo tỉnh An Giang và Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ. Đồng thời trao năm phần quà, mỗi phần trị giá hai triệu đồng tặng năm công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hà Nội: Kiểm tra công tác tuyển dụng tại các đơn vị sự nghiệp

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 12-1-2021 về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của thành phố. Đoàn sẽ kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị theo quyết định phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội, trọng tâm là các nội dung: Việc thực hiện quy trình, thủ tục tuyển dụng viên chức; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng tuyển dụng viên chức, ban giám sát và các ban giúp việc của hội đồng tuyển dụng viên chức. Trong trường hợp phát hiện có những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm liên quan công tác tuyển dụng, đoàn kiểm tra sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định hiện hành./.

