Tết Tân Sửu, giá thịt lợn sẽ không tăng đột biến

Theo Bộ NN và PTNT, dịp giáp Tết Nguyên đán luôn là thời điểm nhu cầu thịt lợn cao nhất trong năm dẫn đến giá lợn hơi tăng lên, còn nguồn cung vẫn đang đảm bảo. Thông tin về tình hình nguồn cung nông sản thực phẩm chất lượng an toàn phục vụ Tết Tân Sửu 2021, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Phùng Ðức Tiến cho biết, so với năm 2019, năm 2020 sản lượng thịt các loại đạt khoảng 5,37 triệu tấn, tăng 3,5%; sữa tươi đạt trên 1,1 triệu tấn, tăng 12,9%; trứng đạt 14,15 tỷ quả, tăng 6,6%.

Dự kiến, từ nay đến hết Tết Nguyên đán 2021, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, nhất là thịt, trứng sẽ tăng lên từ 5-10% so với bình quân. Nhu cầu thịt các loại khoảng 250 nghìn - 350 nghìn tấn/tháng, khoảng 1-1,1 tỷ quả trứng gia cầm… “Tuy nhiên, với việc duy trì ổn định đàn gia súc, gia cầm, tình hình tái đàn lợn đạt kết quả tốt và tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, về cơ bản thị trường sẽ ổn định, cân đối cung - cầu đảm bảo không bị thiếu hụt thực phẩm”, Thứ trưởng Phùng Ðức Tiến khẳng định.

Theo Thứ trưởng Phùng Ðức Tiến, điều đáng ghi nhận là, vấn đề kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm ngày càng được các địa phương coi trọng. Ðến nay, đã có 816 trang trại và 1.249 hộ chăn nuôi được chứng nhận VietGAP

và tương đương với sản lượng 608.144 tấn thịt và 315.034 triệu quả trứng; đã phát triển được 1.644 chuỗi cung cấp thực phẩm nông, lâm thủy sản an toàn trên toàn quốc, tăng 130 chuỗi so với cuối năm 2019; tỉ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản được xếp loại A/B đạt 98%; đã ngăn chặn triệt để việc sử dụng chất cấm Salbutamol trong chăn nuôi, tỉ lệ mẫu thịt gia súc, gia cầm tại cơ sở giết mổ và kinh doanh nhiếm hóa chất, kháng sinh chỉ chiếm 0,32%.

Liên quan đến giá lợn hơi trong nước đang có xu hướng tăng cao, lãnh đạo Cục Chăn nuôi cho biết, theo đúng kịch bản là cuối quý III-2020, đầu quý IV-2020 giá lợn hơi sẽ giảm xuống, tuy nhiên gần đây giá lại tăng lên. Mới đây, Cục Chăn nuôi đã cập nhật thông tin tại các địa bàn, có nơi giá lợn hơi ở mức 83 nghìn - 85 nghìn đồng/kg nhưng đó là giá đã qua đại lý cấp 1, cấp 2, còn giá lợn hơi chung ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam dao động ở mức 78 nghìn - 82 nghìn đồng/kg. Cũng theo lãnh đạo Cục Chăn nuôi, giá lợn hơi hiện này đảm bảo lợi ích hài hòa giữa sản xuất, lưu thông, tiêu dùng.

Khẳng định nhu cầu thực phẩm dịp cuối năm dự báo tăng 10-15% và với mức tăng như thế này không làm đẩy giá thịt lợn lên, song ông Trọng đặc biệt lưu ý về tình trạng thẩm lậu lợn qua biên giới vào Trung Quốc. Nếu không kiểm soát được tình trạng này thì cũng khó có thể đảm bảo giá thực phẩm trong nước.

Ðể đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Thứ trưởng Phùng Ðức Tiến đề nghị ngành chức năng, các địa phương hướng dẫn, giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản đặc biệt là đối với các sản phẩm tiêu dùng nhiều dịp tết tuân thủ đầy đủ các quy định đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; hướng dẫn người dân nhận biết sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng…, đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá sản phẩm, địa chỉ bán sản phẩm chất lượng, an toàn để người tiêu dùng biết, lựa chọn./.

Theo baochinhphu.vn