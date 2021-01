Tăng cường đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, buôn lậu và gian lận thương mại

Ngày 7-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ðồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Năm 2020, hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo các địa phương được tăng cường; tạo sự phối hợp hỗ trợ, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương; sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự. Ngành chức năng đã điều tra, khám phá 35.872 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 83,5% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 8,5%); án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,13% (cao hơn chỉ tiêu giao 1,13%); triệt phá 1.860 băng, nhóm hình sự các loại; đã trấn áp mạnh và đẩy lùi tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 5.383 đối tượng truy nã (tăng 3,02%). Tiếp nhận 100% tin báo, tố giác tội phạm, tỷ lệ giải quyết đạt 89,5%. Phát hiện, xử lý 20.550 vụ phạm tội kinh tế; 277 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ. Phát hiện, xử lý 90 vụ, 143 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn thông, tin học. Phát hiện, xử lý 25.129 vụ vi phạm pháp luật về môi trường (tăng 4,83% so với năm 2019). Phát hiện, xử lý 24.548 vụ, bắt 36.404 đối tượng phạm tội về ma túy (nhiều hơn 12,85% số vụ; 9,15% đối tượng so cùng kỳ 2019). Thu giữ 738,35kg heroin, 3.430,8kg ma túy tổng hợp và 2.066.637 viên ma túy tổng hợp.

Năm 2020, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác. Theo thống kê của các lực lượng chức năng, cả nước đã phát hiện, xử lý 185.461 vụ việc vi phạm (giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2019), nộp ngân sách Nhà nước 24.817 tỷ 656 triệu đồng (tăng 15,39% so với cùng kỳ), khởi tố 2.543 vụ (tăng 28,3% so với cùng kỳ), 3.502 đối tượng (tăng 49,46% so với cùng kỳ).

Tại hội nghị, đại biểu các ngành, địa phương đã thảo luận, đề xuất ý kiến, trao đổi các giải pháp, kinh nghiệm đấu tranh, phòng ngừa, kiềm chế tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả, thành tích đạt được của các bộ, ngành, địa phương trong năm 2020 và nhấn mạnh: Trong công tác phòng, chống tội phạm, một số trường hợp nắm thông tin còn chậm, nên tình trạng mất an ninh trật tự vẫn xảy ra ở một vài nơi; vẫn còn để xảy ra một số loại tội phạm nghiêm trọng; nhiều nơi còn để tội phạm liên quan đến “bảo kê”, “tín dụng đen” kéo theo tình trạng siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật... Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, do nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan; trong đó có sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thậm chí bao che, tiếp tay của một số cán bộ, công chức. Thời gian tới, thành viên Ban Chỉ đạo 138 các cấp cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chính phủ, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội, các chương trình của Chính phủ. Xác định công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài. Ðặc biệt, cần tập trung đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người, tội phạm buôn lậu, vi phạm pháp luật về môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao... Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, phát hiện các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không để trở thành điểm nóng phức tạp, kéo dài và xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu nếu để xảy ra các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng. Trước mắt tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời tình hình buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu./.

Văn Huỳnh