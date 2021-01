Ra quân vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại

Ngày 17-1, thành phố Nam Định đã tổ chức ra quân mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại góp phần bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy Nam Định, Hoàng Nguyên Dự, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định; đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đến dự.

Các lực lượng tham gia diễu hành tại Lễ ra quân.

Thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo ở nước ta nói chung, trên địa bàn thành phố Nam Định nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc triển khai, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15-4-2009, nay thay thế là Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27-11-2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo đã góp phần tiết kiệm cho đất nước hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, hạn chế được những vụ tai nạn thương tâm do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo gây ra. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tiếp tục diễn biến phức tạp; trong đó đặc biệt là tình trạng chế tạo, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, hình thành các đường dây quy mô lớn. Nhiều vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và pháo do nước ngoài sản xuất, được cất giấu, ngụy trang bằng nhiều hình thức rất tinh vi mang vào nước ta qua các đường hàng không, đường biển, đường bộ. Trong năm 2020 thành phố Nam Định đã phát hiện 13 khẩu súng các loại, 22 viên đạn, 8 quả lựu đạn; bắt giữ, xử lý 8 vụ, 8 đối tượng dùng hung khí gây thương tích cho người khác; bắt giữ, xử lý 6 vụ, 6 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ pháo trái phép, thu giữ 25,6kg pháo nổ các loại; thu hồi 69 dao, lê, kiếm mác tự tạo góp phần kiềm chế tội phạm.

Do vậy để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thành phố Nam Định đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, nhất là các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND phường, xã; bí thư các chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, xóm, bảo vệ dân phố; thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể, trường học và toàn dân tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 5-10-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 23-11-2020 của UBND thành phố Nam Định về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Kế hoạch số 2872/KH-CAT-PV01 ngày 7-12-2020 của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trước mắt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện ký cam kết đến từng hộ gia đình, từng học sinh bảo đảm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành.

Sau lễ phát động, các lực lượng tham gia lễ ra quân đã tổ chức diễu hành trên các tuyến phố chính nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thật tốt công tác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại./.

Tin, ảnh: Thu Hà