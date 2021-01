Các huyện: Ý Yên, Xuân Trường triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Ngày 23-1, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ý Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác thi đua khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, mặc dù tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động toàn diện lên các lĩnh vực nhưng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, hoàn thành 18/21 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2020. Tình hình chính trị của huyện tiếp tục ổn định; cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở được củng cố, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động nhiệm vụ. Huyện đã chỉ đạo hoàn thành Đại hội ở các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 là đại hội điểm cấp huyện, được Ban TVTU đánh giá cao. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, kết quả thu ngân sách đạt khá. Toàn huyện có 4 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 6 thôn, xóm được UBND huyện công nhận mô hình NTM kiểu mẫu năm 2019. Công tác giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến, tiến độ thi công các dự án được đẩy nhanh, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Năm 2020 công tác thi đua, khen thưởng của huyện tiếp tục có sự chuyển biến tích cực cả về hình thức, nội dung. Phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị được nâng lên, động viên cổ vũ các tập thể, cá nhân hăng hái trong lao động, sản xuất, học tập, công tác; lập nhiều thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Trong năm huyện có 4 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 7 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; 29 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 12 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Năm 2021 Đảng bộ huyện Ý Yên tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực: Cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, những nhiệm vụ trọng tâm then chốt, những nơi còn khó khăn phức tạp. Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; mở rộng, thu hút đầu tư vào các cụm, điểm công nghiệp và làng nghề; thực hiện tốt chính sách an sinh - xã hội, chăm lo, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngày 23-1, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Xuân Trường đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng chính quyền, công tác thi đua khen thưởng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, trong điều kiện đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện Xuân Trường đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong đó, sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo; tổng diện tích gieo trồng đạt 12.278,27ha, năng suất lúa cả năm đạt 124,46 tạ/ha; giá trị thu được trên mỗi ha canh tác đạt 103 triệu đồng. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì, phát triển với tổng giá trị năm 2020 đạt 5.809 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2019. Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 37,2 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Các dự án, công trình nâng cấp hạ tầng cơ sở, hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, triển khai và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo nội dung, yêu cầu và kế hoạch đề ra. Huyện ủy đã kịp thời ban hành Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khoá; kiện toàn, bố trí, sắp xếp các chức danh lãnh đạo sau đại hội, đảm bảo lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, kịp thời, hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, thiết thực, chất lượng được nâng lên.

Năm 2021, Huyện ủy Xuân Trường tập trung lãnh đạo đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, tạo ra bước chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tập trung hoàn thành các dự án, công trình nâng cấp hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý Nhà nước các cấp; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Đức Thiện và Xuân Thu