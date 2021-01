An ninh - trật tự

Kết quả bước đầu thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Sau 20 ngày ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu, các lực lượng Công an tỉnh đã xác minh, truy bắt và vận động đầu thú 24 đối tượng truy nã; khởi tố 4 vụ, 5 đối tượng chứa chấp, môi giới mại dâm; phát hiện 31 vụ, bắt 99 đối tượng đánh bạc, thu hơn 50 triệu đồng; lập hồ sơ đề nghị truy tố 8 vụ, 24 bị can; xử lý hành chính 115 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, đánh nhau, xâm hại sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác… Tiêu biểu như Công an thành phố Nam Định đã điều tra, khám phá, bắt quả tang 1 vụ, 4 đối tượng môi giới, mua bán dâm tại khách sạn Bình Tân, số 5 Bình Tân, phường Lộc Vượng. Bắt, khởi tố 2 đối tượng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn hack Facebook chiếm đoạt tài sản là Nguyễn Rin (SN 1999) và Phan Thành Vinh (SN 1997) đều trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; bước đầu đã làm rõ được 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng./.

Xuân Thu