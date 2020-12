Tổng sản lượng thủy sản năm 2020 toàn tỉnh tăng gần 7% so với cùng kỳ

Chi cục Thủy sản (Sở NN và PTNT) cho biết: Năm 2020, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 170.480 tấn, bằng 104,92% kế hoạch năm và tăng 6,97% so với năm trước. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 114.264 tấn, bằng 102,48% kế hoạch năm và tăng 8.676 tấn so với năm 2019.

Diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh là 16.300ha, sản lượng ước đạt 114.264 tấn, tăng 8,2% so với năm 2019, đạt 102,48% kế hoạch đề ra. Diện tích nuôi thuỷ sản nước ngọt là 9.800ha, không tăng so với năm 2019; sản lượng đạt 57.024 tấn, tăng 9,94% so với năm 2019; đối tượng nuôi chủ yếu là các loại cá truyền thống, cá diêu hồng, cá lóc bông… Diện tích nuôi thủy sản mặn lợ là 6.500ha, tăng 85ha so với năm 2019; sản lượng đạt 57.240 tấn, tăng 4,27% so với năm 2019. Trong đó, diện tích nuôi tôm nước lợ là 3.400ha; sản lượng tôm nước lợ đạt 7.280 tấn, tăng 21,5% so với năm 2019, đạt 98% so với kế hoạch. Trong năm, các vùng nuôi ngao thương phẩm trong tỉnh đang phát triển ổn định trở lại với tổng diện tích nuôi là 2.165ha, sản lượng ngao đạt 39.500 tấn, tăng 4,05% so với năm 2019.

Hoạt động sản xuất và cung ứng giống thủy sản đã đi vào nền nếp. Trong năm, các loại giống nhập vào tỉnh cơ bản được kiểm dịch, đảm bảo chất lượng, số lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu nuôi thả của người dân. Các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trong tỉnh đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu sản xuất. Ðến nay có 49 cơ sở đã được kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng theo quy định./.

Văn Đại