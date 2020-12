Nam Trực triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021

Sáng 9-12, huyện Nam Trực tổ chức đánh giá thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, huyện Nam Trực đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của trên về nhiệm vụ công tác QP, QSĐP; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trên các mặt công tác; trong đó có nhiều nội dung hoàn thành tốt như: Công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng kế hoạch, lực lượng, tổ chức huấn luyện, diễn tập, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phòng, chống dịch COVID-19; tham gia hội thi sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị, học cụ do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Hội đồng giáo dục QP-AN huyện mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 80 đối tượng 4 và 1 lớp cho 55 chức sắc, chức việc Phật giáo; phối hợp mở lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho 70 thanh niên nhập ngũ. Ban CHQS huyện phối hợp với các trường THPT tổ chức tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân, tự vệ và công tác tuyển sinh quân sự năm 2020 cho gần 2.000 học sinh và hướng dẫn giáo dục nội dung kiến thức QP-AN theo chương trình đào tạo trong các nhà trường THPT trên địa bàn. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, xây dựng cơ quan có nhiều chuyển biến, chất lượng hiệu quả cao hơn năm trước; công tác phối hợp hoạt động với các ban, ngành, đoàn thể địa phương được tăng cường; thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2021, huyện Nam Trực tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các luật, pháp lệnh về QP, QSĐP, các nghị định của Chính phủ về công tác quốc phòng, nghị quyết, chỉ thị của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về nhiệm vụ QP, QSĐP. Nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quân sự huyện và Ban CHQS các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP ở cơ sở. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chăm lo xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng LLVT trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trước mắt, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, làm tốt các khâu, các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng cao, đúng luật, an toàn, tiết kiệm./.

Thanh Tuấn