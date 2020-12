Khai mạc Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Sáng 20-12, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã dự Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Triển lãm diễn ra từ ngày 20 đến 22-12 tại trung tâm Hội nghị Quốc gia được thiết kế theo phong cách mở, hiện đại.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ðây là sự kiện quan trọng của hơn 26 nghìn HTX, 100 liên hiệp HTX, gần 120 nghìn tổ hợp tác, hơn 10 triệu cán bộ, thành viên và người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam từ Trung ương đến các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX chào mừng Ðại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Triển lãm phản ánh bức tranh toàn diện, những thành tựu nổi bật của khu vực kinh tế tập thể, HTX, các mô hình HTX hoạt động hiệu quả; đóng góp quan trọng, tích cực, toàn diện đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo cho thành viên, góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh, an ninh trật tự, an toàn xã hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế quốc dân. Ðồng thời, triển lãm khẳng định vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Triển lãm được trưng bày tại 2 khu vực. Khu vực 1 giới thiệu các thông tin, tư liệu phản ánh tổng quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2016-2020 và các chuyên đề chuyên sâu phản ánh đóng góp của khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Khu vực 1 của Triển lãm chia thành 5 chủ đề chính. Chủ đề 1: Tổng quan thành tựu phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2016-2020. Chủ đề 2: Liên hiệp HTX, tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao và khởi nghiệp sáng tạo. Chủ đề 3: KTTT, HTX đóng góp vào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Chủ đề 4: HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chủ đề 5: Liên hiệp HTX, HTX, tổ hợp tác cung ứng hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, xuất khẩu; sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, triển lãm có khu vực tầng 2 với diện tích 500m2 giới thiệu các thông tin, tư liệu phản ánh kết quả hoạt động giai đoạn 2016-2020 của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX 63 tỉnh, thành phố (chia thành 9 khu vực: Tây Bắc, Ðông Bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Ðông Nam Bộ, Bắc sông Hậu và Nam sông Hậu) và trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của Liên minh HTX khu vực.

Khu vực tầng 2 của Triển lãm chia thành 2 chủ đề chính. Chủ đề 1: Vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế tập thể, HTX. Chủ đề 2: Kết quả hoạt động của 63 Liên minh HTX tỉnh, thành phố. Triển lãm là tư liệu quý phục vụ các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, lực lượng trí thức trẻ, khách tham quan./.

Theo chinhphu.vn