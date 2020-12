Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, chúc mừng nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2020), 31 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2020), sáng 22-12, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trong sự nghiệp quốc phòng toàn dân và công tác đảm bảo an ninh chính trị, tạo môi trường ổn định, thuận lợi, thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước, địa phương phát triển. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ CHQS tỉnh, BĐBP tỉnh đã tham mưu cho tỉnh triển khai phòng chống dịch hiệu quả, góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh. Thời gian tới, các đơn vị quân đội cần tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, ra sức thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc khi có tình huống xảy ra. Làm tốt hơn nữa công tác dân vận, vận động quần chúng; đoàn kết thống nhất cao, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh và đảm bảo an ninh biên giới tuyến biển, góp phần xây dựng LLVT chính quy, vững mạnh toàn diện./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn