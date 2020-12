Công an thành phố Nam Định phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021

* Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020

Ngày 23-12, Công an thành phố Nam Định tổ chức tổng kết công tác năm 2020 và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021. Các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy; Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh tới dự.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định tặng hoa chúc mừng Công an thành phố Nam Định.

Năm 2020, Công an thành phố Nam Định đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm an ninh trật tự, Công an thành phố đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, khủng bố, phá hoại; không để đột xuất bất ngờ xảy ra, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm trên địa bàn... Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nam Định lần thứ XVII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Công an thành phố đã chỉ đạo mở 5 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung phòng ngừa, đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế; xác định đúng đối tượng, địa bàn trọng điểm, đánh đúng, đánh trúng các loại đối tượng, do đó tình hình phạm pháp hình sự giảm rõ rệt so với năm 2019 (xảy ra 164 vụ, giảm 20 vụ so với cùng kỳ năm 2019), không để xảy ra trọng án trên địa bàn. Đã điều tra làm rõ 149/164 vụ, đạt 90,85%; trong đó tỷ lệ điều tra án đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng đạt 100%. Đã xác lập 18/13 chuyên án về hình sự, đạt 138,4% chỉ tiêu năm. Khởi tố 5/3 vụ, 11 đối tượng hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, đấu tranh triệt xóa 13/9 ổ nhóm hình sự; bắt, vận động 11/9 đối tượng có lệnh truy nã tồn và 33/33 đối tượng có lệnh truy nã mới năm 2020. Đã xác lập, đấu tranh 5/4 chuyên án ma túy, lập hồ sơ đề nghị truy tố 5/3 vụ, 15 đối tượng chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 207/182 vụ, 217 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy. Lập hồ sơ xử lý hành chính 345/332 vụ, 355 đối tượng, phạt 24,8 triệu đồng, cảnh cáo 318 đối tượng...

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Năm 2021, Công an thành phố Nam Định chủ động các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của thành phố, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, dự báo sát, đúng những nguy cơ đối với an ninh, trật tự; làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; tuyệt đối không để đột xuất, bất ngờ xảy ra. Tham mưu chỉ đạo, phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban chỉ đạo 138) thành phố Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020; phát động phong trào thi đua năm 2021.

Năm 2020, Ban chỉ đạo 138 thành phố Nam Định tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhất là chỉ đạo Công an các phường, xã tham mưu cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh, nhân rộng mô hình “Camera an ninh”. Đến nay Công an các phường, xã đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cơ sở tôn giáo, cơ sở kinh doanh, hộ nhà dân lắp đặt 13.193 mắt camera an ninh, trong đó có 11.963 số mắt còn tác dụng, 6.129 số mắt phục vụ phòng ngừa tội phạm; 5.834 số mắt camera trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cơ sở tôn giáo. Trong năm 2020, nhân dân đã cung cấp 14.122 tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp cho lực lượng Công an điều tra, khám phá và xử lý 3.243 vụ việc và đã trực tiếp bắt 295 đối tượng phạm pháp, tố giác 1.513 đối tượng phạm tội. Bên cạnh đó, Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt các kế hoạch liên ngành; xây dựng các mô hình phong trào “2 tự quản, 3 chủ động”, “5 trong 1 về phòng, chống ma túy” ở các phường, xã..., góp phần giảm thiểu phạm pháp hình sự, ổn định trật tự địa bàn. Năm 2020, có 97,12% khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm, làng; 96% xã, phường; 94,71% cơ quan, doanh nghiệp; 96,62% nhà trường; 93,18% cơ sở tôn giáo đạt “An toàn về ANTT”./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh