Ban Chỉ đạo 138 tỉnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

Chiều 10-12, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” năm 2020; phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2021. Các đồng chí: Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh tới dự.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020. Ảnh: Công an tỉnh

Năm 2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành hàng chục văn bản chỉ đạo; Công an tỉnh ban hành 6 công văn gửi các xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, các cơ sở tôn giáo đề nghị tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự các dịp lễ lớn, đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Trên địa bàn tỉnh hiện đang duy trì hoạt động của 37 mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trong đó có 2 mô hình do Tỉnh ủy phát động; 3 mô hình do UBND tỉnh phát động; 14 mô hình do Công an tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể phối hợp xây dựng; 18 mô hình do cấp huyện chỉ đạo, cấp xã xây dựng. Các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền; nội dung tập trung phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, những thủ đoạn phá hoại tư tưởng trên không gian mạng; các quy định của pháp luật về an ninh trật tự; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và biện pháp phòng ngừa, đấu tranh; những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được gắn kết chặt chẽ với thực hiện các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phong trào "Xây dựng khu dân cư 5 không"; "Khu dân cư văn hoá"; "Gia đình văn hoá"... Đến nay, toàn tỉnh có 2.863/3.462 "Khu dân cư văn hóa"; 507.361 hộ được công nhận "Gia đình văn hóa"; 3.432 khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước; 1.568 "Khu dân cư 5 không"... Kết quả năm 2020 UBND tỉnh đã quyết định công nhận 3.321 khu dân cư (chiếm tỷ lệ 94,75%); 223 xã, phường, thị trấn (chiếm tỷ lệ 97,37%); 595 cơ quan (chiếm tỷ lệ 97,25%); 5.027 doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 92,25%); 772 nhà trường (chiếm tỷ lệ 98,9%) đạt "An toàn về an ninh trật tự".

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020. Ảnh: Công an tỉnh

Năm 2021, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tiếp tục tham mưu, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đẩy mạnh, đổi mới nội dung hình thức công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, gắn với tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hỗ trợ kinh tế - xã hội phát triển...

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 của UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Công an tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan đánh giá cao kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 và nhấn mạnh: Năm 2021, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố tập trung phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện, tham gia phong trào. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Mỗi cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức xây dựng các mô hình bảo vệ an ninh trật tự phù hợp để tạo điều kiện cho mọi thành viên tham gia. Các hoạt động của phong trào phải được lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của từng địa phương, đơn vị....

Ghi nhận những thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể; UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ cho 2 tập thể, tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 12 cá nhân./.

Xuân Thu