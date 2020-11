Từ ngày 23-11, nhiệt độ ở miền Bắc giảm mạnh

Từ ngày 23-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm mạnh từ 4-8 độ C. Đến ngày 24 và 25-11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, những ngày cuối tuần này, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lục địa suy yếu, trời nhiều mây vào đêm và sáng, sương mù xuất hiện nhiều nơi; trưa và chiều không mưa, trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-30 độ C.

Dự báo, từ ngày 23 đến 24-11, Bắc Bộ có mưa rải rác, nhiệt độ giảm sâu nên trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến 16-18 độ C, ở vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ. Từ ngày 24 đến 25-11, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Ngoài ra, không khí lạnh cũng sẽ gây ra gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ, từ đêm 23-11 gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau từ ngày 24-11 có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 23-11 gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh./.

PV