Triển khai sản xuất vụ đông xuân 2020-2021 các tỉnh phía Bắc

Triển khai sản xuất vụ đông xuân 2020-2021 các tỉnh phía Bắc

Sáng 12-11, tại thành phố Nam Định, Bộ NN và PTNT phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất năm 2020, triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ đông xuân 2020-2021 các tỉnh phía Bắc. Các đồng chí: Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT; Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị của tỉnh ta; đại diện một số doanh nghiệp cung ứng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và tiêu thụ nông thủy sản trong nước.

Sản xuất vụ đông xuân 2019-2020, hè thu và vụ mùa năm 2020 của các tỉnh phía Bắc gặp nhiều khó khăn, song nhờ có sự tập trung chỉ đạo của các cấp, ngành từ Trung ương đến các địa phương nên kết quả sản xuất đạt kết quả cao. Toàn miền Bắc gieo cấy lúa đạt 2 triệu 323 nghìn ha, giảm khoảng 36 nghìn ha so với năm 2019 do chuyển đổi sang trồng cây màu, cây ăn quả và một số diện tích không gieo cấy được vì hạn hán… Năng suất lúa trung bình của các tỉnh ước đạt 57,1 tạ/ha, tăng 1,4 tạ/ha so với năm 2019. Sản lượng lúa đạt 13,263 triệu tấn, tăng 122 nghìn tấn so với năm trước. Các tỉnh đã chuyển đổi khoảng 20,4 nghìn ha đất lúa sang trồng các loại cây trồng khác như: hoa, cây cảnh, cây thức ăn chăn nuôi, cây dược liệu… Diện tích gieo trồng các loại rau màu ở cả 3 vụ trong năm đạt khoảng 976 nghìn ha, tăng 17 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước. Toàn miền đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất áp dụng tiến bộ kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình ứng dụng mạ khay, máy cấy vụ xuân, vụ mùa ở Vĩnh Phúc, Nam Định, năng suất đạt 60-62 tạ/ha, đạt giá trị 32 triệu đồng/ha, cao hơn 10 triệu đồng/ha so với diện tích đối chứng; mô hình giảm phát thải khí nhà kính trong trồng lúa tiếp tục được thực hiện rộng rãi tại Thái Bình; mô hình sản xuất lúa tập trung theo chuỗi giá trị tiếp tục được triển khai mở rộng ở Thanh Hóa, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh; mô hình cánh đồng một giống lúa quy mô 100ha tại Thái Nguyên…

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, xu thế nhiệt độ mặt nước biển tiếp tục lạnh đi; hiện tượng la nina đã xuất hiện và sẽ tiếp tục duy trì từ nay đến những tháng đầu năm 2021; các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 12-2020 đến tháng 2-2021, các tỉnh tập trung chỉ đạo sản xuất trà xuân muộn là chủ lực, tăng diện tích lúa chất lượng, chống chịu tốt với sâu bệnh và điều kiện bất thuận. Xác định vụ đông xuân là vụ có năng suất cao nhất trong năm nên phải ưu tiên bố trí thời vụ tối ưu nhất, tính toán cụ thể lịch gieo mạ phù hợp để thời gian lúa trỗ tập trung vào thời điểm tối ưu nhất. Theo đó, toàn miền Bắc tập trung gieo cấy 1,088 triệu ha lúa, giảm khoảng 9,6 nghìn ha; năng suất trung bình đạt 62,8 tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha so với vụ đông xuân năm 2020. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi diện tích lúa tại chân ruộng vàn cao khó tưới sang gieo trồng các cây rau màu, mở rộng diện tích cây ngô thực phẩm, đậu tương, khoai tây, các loại rau, củ, quả có thị trường, hợp đồng tiêu thụ ổn định; tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật gieo mạ, bón phân, tưới nước tiết kiệm, sản xuất rau màu; dự báo và thực hiện phòng trừ sâu bệnh kịp thời trên lúa và các cây trồng khác. Theo dõi sát lịch xả nước từ các hồ chứa thủy điện, huy động mọi nguồn lực chủ động kế hoạch lấy nước phục vụ sản xuất kịp thời, hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Doanh khẳng định: Năm 2020 là một năm rất đặc biệt đối với ngành Nông nghiệp, dịch bệnh COVID-19 hoành hành, thời tiết bất thường, biến đổi khí hậu, thiên tai xảy ra dày đặc đã ảnh hưởng trực tiếp đến nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực trồng trọt. Song, nhờ sự chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành Trung ương với các địa phương; nhất là sự nỗ lực của bà con nông dân, nên vụ lúa đông xuân, vụ rau màu hè thu, vụ lúa mùa ở 31 tỉnh, thành phố phía Bắc thắng lợi toàn diện. Năng suất, sản lượng và cơ cấu giống lúa chất lượng tăng, chi phí sản xuất thấp nên bà con nông dân có lợi nhuận cao hơn và rất phấn khởi. Để vụ đông xuân 2020-2021 đảm bảo thắng lợi, Bộ NN và PTNT đề nghị các địa phương cần lưu ý làm tốt 3 vấn đề: thời vụ, cơ cấu giống, chăm sóc và bảo vệ thực vật. Riêng thời vụ, các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc cần lưu ý, sau lập xuân phải tổ chức gieo mạ để đón Tết Nguyên đán năm 2021 xong sẽ xuống đồng gieo cấy ngay. Nếu thời tiết thuận lợi thì lúa sẽ trỗ tập trung vào khoảng mùng 5 đến 15-5, như thế tránh được rét Nàng Bân và những tác động bất lợi của gió tây. Về cơ cấu giống, tiếp tục đẩy mạnh sử dụng giống chất lượng nhằm mang lại giá trị cao hơn cho nông dân. Chuẩn bị mọi điều kiện, phát hiện kịp thời và có biện pháp phòng trừ nhanh, kịp thời, hiệu quả các loại sâu, bệnh hại để đảm bảo mùa màng tốt nhất./.

