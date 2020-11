Tỉnh ta có 2 doanh nghiệp lọt Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2020

Ngày 10-11, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report JSC) đã công bố bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020. Đồng thời, Vietnam Report JSC cũng công bố bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2020.

Đây là năm thứ 14 liên tiếp Bảng xếp hạng VNR500 được nghiên cứu và công bố nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năm nay, tỉnh ta có 2 doanh nghiệp lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020 là Công ty Cổ phần May Sông Hồng và Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà. Đây là 2 doanh nghiệp lớn dẫn đầu tại tỉnh ta. Với 32 năm trưởng thành và phát triển, trong đó có 16 năm cổ phần hóa, Công ty Cổ phần May Sông Hồng hiện đang được đánh giá là một trong các doanh nghiệp dẫn đầu ngành sản xuất, kinh doanh sản phẩm chăn ga gối đệm ở thị trường Việt Nam. Sản phẩm của rất nhiều thương hiệu may mặc nổi tiếng thế giới được sản xuất với số lượng lớn tại Công ty như: GAP, Old Navy, Timberlands, JCPenny, Diesel, Spyder, Champion. Năm nay, Công ty xếp vị trí thứ 286 trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và thứ 156 trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2020. Còn Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế hàng đầu tại Việt Nam, với mục tiêu đến năm 2025 sẽ đứng trong Top 3 của ngành Dược Việt Nam về doanh thu, lợi nhuận và vốn hóa thị trường. Trong bảng xếp hạng năm 2020, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà xếp vị trí thứ 460 của Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2020. Cả 2 doanh nghiệp trên đã có 7 năm liên tiếp lọt Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam./.

Đức Toàn