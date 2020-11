Tập huấn công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính chuyển phát

Ngày 24-11, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) tổ chức tập huấn công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính chuyển phát. Tham dự tập huấn có đại diện Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh; cán bộ Phòng Văn hóa cấp huyện phụ trách lĩnh vực TT và TT, trưởng Bưu điện văn hóa xã và các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ bưu chính chuyển phát trên địa bàn tỉnh.

Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được nghe phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bưu chính; Chỉ thị số 28 ngày 8-5-2020 của Bộ TT và TT về tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ đại hội Ðảng bộ các cấp và nâng cao hiệu quả phòng, chống, ngăn ngừa tiếp nhận vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính; tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, các đại biểu cũng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm phát hiện, xử lý những dấu hiệu, biểu hiện vi phạm trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát và quy trình đình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi vi phạm quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính.

Lớp tập huấn cung cấp những cơ sở pháp lý và kỹ năng quan trọng trong phòng, chống vi phạm pháp luật đối với bưu gửi cho cán bộ văn hóa cấp huyện, người trực tiếp nhận chuyển, phát bưu gửi trong điều kiện đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử./.

Nguyễn Hương