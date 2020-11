Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp, trường học

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp, trường học

Ngày 10-11-2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 503/UBND-VP7 chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp, trường học. UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; các quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2-2-2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12-11-2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm, biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm cho các đối tượng, đặc biệt là các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, bảo đảm sản xuất, kinh doanh thực phẩm bền vững, có trách nhiệm cộng đồng; biểu dương các cơ sở bếp ăn tập thể, cung cấp suất ăn sẵn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, bếp ăn trường học và các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho khu công nghiệp, trường học trên địa bàn. Phát hiện sớm và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm; công khai các trường hợp vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho lực lượng chuyên môn trong việc khám, cấp cứu và điều trị, điều tra, xử lý để kịp thời khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể trên địa bàn, đảm bảo toàn bộ bếp ăn tập thể tại các khu, cụm công nghiệp, bếp ăn tại các trường học trên địa bàn phải được kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, được phân công, phân cấp quản lý đầy đủ, không để sót; không để đơn vị không đảm bảo an toàn thực phẩm được phép hoạt động./.

Minh Tân