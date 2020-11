Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng

Theo Bộ Công Thương, do kiểm soát tốt dịch COVID-19, hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 10 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt hơn tháng trước, đóng góp tích cực cho quá trình phục hồi nền kinh tế.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 tăng 3,6% so tháng 9 và tăng 5,4% so cùng kỳ. Tuy nhiên, tính chung 10 tháng, IIP ước chỉ tăng 2,7% so cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,5% cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 4,2%, đóng góp 3,6 điểm phần trăm vào mức tăng chung; sản xuất và phân phối điện tăng 3,2%, đóng góp 0,3 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 8,1%, làm giảm 1,3 điểm phần trăm mức tăng chung./.

Theo nhandan.com.vn