Ký kết chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2020-2025

Ngày 18-11, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025.

Tại hội nghị hai bên đã tiến hành thảo luận và thống nhất các nội dung ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2020-2025 gồm các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; Phối hợp thực hiện Chỉ thị 01 của Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị 41/CT-TTg ngày 22-11-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông; Tham gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng; Tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên địa phương đăng ký khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự; các hoạt động tiễn tân binh và đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn và Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng phối hợp trong công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, thanh niên xung kích quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc; tổ chức cho đoàn viên thanh niên tích cực tham gia chương trình “Nâng bước em tới trường”; Mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”; “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”; các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Đây là chương trình ký kết có ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.

Văn Huỳnh