Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật

Sáng 24-11, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Ðảng: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trịnh Ðình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương. Dự hội nghị tại điểm cầu Nam Ðịnh có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo HÐND tỉnh; một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cho ý kiến về thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Ðảng thành chính sách pháp luật; giải pháp nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, cũng như các văn bản quy định chi tiết thi hành… Trên cơ sở đó, bảo đảm pháp luật vừa là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội, vừa là công cụ để nhân dân làm chủ, kiểm tra, giám sát quyền lực Nhà nước, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước. Ðể tiếp tục đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện Ðại hội XIII và chuẩn bị triển khai Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, Hội nghị chuyên đề này có ý nghĩa quan trọng và vô cùng thiết thực, đổi mới thể chế mà trước hết là đổi mới tư duy về thể chế phải đi tiên phong, bảo đảm thể chế phải thực sự là nền tảng, là động lực đẩy mạnh đổi mới, phát triển đất nước, cải cách và tăng cường các chính sách khơi thông nguồn lực; tập trung chỉ đạo thực thi pháp luật nghiêm minh. Ðể hội nghị đạt kết quả cao, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các tham luận, ý kiến phát biểu cần ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, tập trung làm rõ những kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong quá trình thực thi chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương mình; phân tích rõ nguyên nhân của mặt hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan; rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Ðồng thời, đưa ra các kiến nghị, giải pháp cụ thể, đặc biệt là hiến kế để thiết kế được khung pháp lý, cơ chế chính sách bảo đảm đồng bộ, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp, phù hợp xu thế tiến bộ của thế giới và yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm an toàn, an ninh, chủ quyền quốc gia.

Các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: Thanh Tuấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận xoay quanh công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật. Trong đó tập trung vào công tác thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Ðảng thành chính sách pháp luật; công tác phối hợp trong xây dựng pháp luật; hoàn thiện và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN và yêu cầu đặt ra cho công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật của Chính phủ... Theo đó, thời gian qua, công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các cơ quan chức năng đã tập trung thể chế hóa chủ trương, đường lối của Ðảng, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, nhiều văn bản được sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện để phù hợp với tình hình mới, nhất là để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Chất lượng hệ thống pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Các văn bản đều được đánh giá về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ trước khi ban hành. Tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật từng bước được nâng lên. Công tác xây dựng pháp luật đã được đổi mới. Hiện hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội đều có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, cơ bản thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn đường lối, chủ trương của Ðảng, không chỉ góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội mà còn đảm bảo xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, tôn trọng, bảo vệ quyền con người. Ðặc biệt, công tác thi hành pháp luật đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện và đạt được những thành quả bước đầu quan trọng; hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp ngày càng được mở rộng, từng bước đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực hơn cho công cuộc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp và cải cách hành chính, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Cải cách thể chế là một trong 3 khâu đột phá chiến lược được Trung ương xác định để phát triển đất nước. Do vậy, cần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về vai trò của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, từ đó, dành nhiều thời gian, nguồn lực hơn nữa để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường công tác phối hợp xây dựng và hoàn thiện pháp luật, thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Ðảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng kỷ cương trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng, tránh hình thức. Ðồng thời, tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội. Các bộ, ngành kiên quyết chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương trong công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật; kiên quyết chống lợi ích nhóm trong làm chính sách, trong xây dựng pháp luật./.

Thanh Tuấn