Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 19-11-2020, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo tổng kết công tác chuẩn bị, công tác tổ chức và kết quả ĐHĐB các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo nêu rõ: Đại hội đảng các cấp diễn ra trong bối cảnh tình hình đất nước có nhiều thuận lợi cũng như khó khăn đan xen. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều chuyển biến tích cực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Tiềm lực, vị thế, uy tín của nước ta ngày càng nâng cao và niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố và tăng cường. Trong bối cảnh đó, đến ngày 29-10, toàn Đảng đã hoàn thành toàn bộ việc tổ chức ĐHĐB ở cả 3 cấp (cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp trực thuộc Trung ương). ĐHĐB các cấp được tiến hành nghiêm túc, có nhiều đổi mới, đúng tiến độ, nâng cao chất lượng và thành công rất tốt đẹp.

Báo cáo cũng khẳng định, để đạt được kết quả trên, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã rất chú trọng và tập trung chỉ đạo ĐHĐB các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Bộ Chính trị đã sớm ban hành Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 về ĐHĐB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Trung ương, các cơ quan, ban Đảng Trung ương ban hành 24 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có 3 bài viết quan trọng với những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt bao quát toàn diện và sâu sắc, qua đó tạo được sự thống nhất cao của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc chuẩn bị, tổ chức ĐHĐB các cấp vừa qua.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chú trọng kiểm tra, đôn đốc việc quán triệt Chỉ thị 35 và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương trong thời gian qua. Điểm mới trong kỳ đại hội lần này là Ban Bí thư đã thành lập 12 đoàn công tác do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra, đôn đốc công tác chỉ đạo, công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐB ở 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương; kịp thời phát hiện, giải quyết vướng mắc khó khăn phát sinh để công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tốt nhất. Bên cạnh đó, các ban Đảng Trung ương rất chủ động, tích cực tham mưu hướng dẫn, theo dõi kiểm tra, đôn đốc sơ kết, tổng kết và thường xuyên báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo. Ngay sau khi kết thúc đại hội ở từng cấp đã kịp thời rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội tốt hơn ở cấp trên.

Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, cấp ủy các cấp đã quán triệt, nghiêm túc triển khai các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, nhất là những quan điểm, tư tưởng, những điểm mới và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong các bài viết. Các cấp ban hành kế hoạch ở cấp mình, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan đơn vị; phân công cấp ủy viên phụ trách theo dõi chỉ đạo rất sát các tổ chức đảng trực thuộc; tăng cường và chú trọng kiểm tra để tháo gỡ khó khăn. Công tác xây dựng văn kiện được cấp ủy các cấp đầu tư nhiều công sức, trí tuệ để xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, dự thảo nghị quyết, chương trình hành động đại hội phù hợp với thực tế... Công tác chuẩn bị nhân sự được các cấp ủy đặc biệt coi trọng, chỉ đạo chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp trên; chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy từ sớm. Công tác nhân sự cấp ủy được thực hiện theo quy trình 5 bước; chuẩn bị nhân sự tái cử trước, nhân sự tham gia lần đầu sau...

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Trung ương, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác nhân sự, các cấp ủy được bầu bảo đảm đủ số lượng và giảm 5% số lượng cấp ủy viên so với nhiệm kỳ trước theo đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Mặc dù số lượng cấp ủy viên giảm nhưng vẫn đủ cơ cấu cần thiết, nâng cao chất lượng và phù hợp với nhu cầu sắp xếp, tinh giảm bộ máy biên chế. Tỷ lệ cấp ủy viên nữ vượt chỉ tiêu so với yêu cầu Chỉ thị 35, cao hơn nhiệm kỳ trước cả ở 3 cấp. Tỷ lệ cấp ủy viên trẻ, ở nhiều đảng bộ giảm so với nhiệm kỳ trước và cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số tại các Đảng bộ trực thuộc Trung ương tăng so với nhiệm kỳ trước. Việc bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cơ bản đúng theo các phương án xây dựng của các cấp và được cấp trên phê duyệt. Đặc biệt, ở cấp trực thuộc Trung ương, tất cả các đồng chí được giới thiệu bầu cán bộ chủ chốt đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt phương án đều trúng cử tập trung với số phiếu rất cao. Tại các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, bí thư cấp ủy là nữ có 9 đồng chí, tăng 6 đồng chí so với nhiệm kỳ trước; 27 đồng chí bí thư không là người địa phương, tăng 68% so với nhiệm kỳ trước; 51 đồng chí bí thư có trình độ thạc sĩ trở lên, tăng 21% và 28 đồng chí bí thư có độ tuổi dưới 50 tuổi, tăng 115% so với nhiệm kỳ trước...

Việc bầu đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng được thực hiện theo quy định về tiêu chuẩn đại biểu, có sự đổi mới cơ cấu, tăng về số lượng, góp phần nâng cao chất lượng. Các ĐHĐB trực thuộc Trung ương đã bầu được 1.381 đại biểu chính thức và 131 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIII, đủ theo số lượng được phân bổ, cơ cấu và tiêu chuẩn quy định./.

Theo Báo QĐND