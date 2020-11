Đẩy mạnh thi đua phòng, chống vi phạm, tội phạm

Ngày 15-11, tại tỉnh Hải Dương, Cụm thi đua số 4 gồm Công an các tỉnh: Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Ðịnh, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hải Dương, tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Trong năm, Công an các tỉnh thuộc cụm đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong bảo vệ an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nổi bật là chủ động xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng; làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch... Lực lượng công an điều tra khám phá 3.609 vụ trên tổng số 4.088 vụ vi phạm và tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn cụm, đạt 88,2%. Công an các tỉnh phát hiện, bắt giữ hơn 5.530 vụ ma túy, với hơn 7.900 đối tượng, đưa ra truy tố gần 2.750 vụ, 3.080 bị can; triệt phá 432 đường dây, ổ nhóm phức tạp, có số lượng ma túy lớn. Các đơn vị phát hiện 2.187 vụ, 2.420 đối tượng vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu./.

