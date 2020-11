Bộ Y tế yêu cầu phòng dịch COVID-19 trong tình trạng nghiêm ngặt

Bộ Y tế vừa ra Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Theo Bộ Y tế, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới. Dịch bệnh đã bùng phát trở lại trong mùa đông xuân tại nhiều nơi trên thế giới; nhiều nước châu Âu đã phải tái thiết lập việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện giãn cách xã hội.

Trong nước, tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục được kiểm soát, Việt Nam đã trải qua hơn 80 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Mặc dù vậy, các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài dương tính với virus SARS-CoV-2 vẫn liên tục được ghi nhận trong thời gian qua; do đó nguy cơ dịch bệnh xuất hiện vẫn luôn thường trực đặc biệt nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Ðặc biệt, trong thời gian tới, trong nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng, công tác phòng chống dịch được yêu cầu đặt trong tình trạng nghiêm ngặt với mức độ an toàn cao nhất.

Ðể tăng cường việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không để ảnh hưởng sức khỏe của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y tế ngành, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch COVID-19; tiếp tục tham mưu cho địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và trực tiếp chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan.

Bộ Y tế yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị y tế phải chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại đơn vị và phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng dịch nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn khi tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người, các hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Ðối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện đánh giá theo Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo quy định; trên cơ sở đó rà soát các vấn đề không an toàn và các nguy cơ tiềm ẩn được phát hiện, xây dựng kế hoạch khắc phục, giải pháp can thiệp, nhằm tăng cường năng lực phòng, chống dịch của bệnh viện và cập nhật các tiêu chí an toàn COVID-19 đối với các cơ sở khám, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế lên bản đồ chung sống an toàn COVID-19.

Ðồng thời, các cơ sở y tế duy trì tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng; đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện, đặc biệt tại các khoa điều trị bệnh nhân nặng; tiếp tục đảm bảo công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường… Tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ, bệnh nhân nằm điều trị tại các khoa điều trị bệnh nhân nặng và nhân viên y tế; tăng cường tập huấn về công tác xét nghiệm, điều trị, sử dụng trang thiết bị máy thở, máy lọc máu và các thiết bị khác phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bộ Y tế cũng chỉ thị các đơn vị y tế dự phòng, các chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, các viện nghiên cứu… tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, tham mưu, tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển vắc - xin phòng bệnh COVID-19./.

PV