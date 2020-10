UBND tỉnh xác định kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Ngày 29-10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thông qua báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Khương Thị Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, UBND tỉnh đánh giá năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và thiên tai mưa bão ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân song với quyết tâm cao, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp trọng tâm và thu được kết quả khả quan. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định; kinh tế đạt mức tăng trưởng cao so với cả nước; an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đã triển khai hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tiếp tục được triển khai tích cực. Đã tập trung thực hiện hiệu quả công tác lập và triển khai thực hiện các quy hoạch. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hoá, xã hội, môi trường, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V (2020-2025).

Hội nghị cũng phân tích, đánh giá các nguyên nhân chưa hoàn thành một số chỉ tiêu, chưa đạt kết quả đề ra trong thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, kết quả thu ngân sách Nhà nước ngoài tiền thu từ đất, cải cách hành chính... Dự kiến còn 3/8 chỉ tiêu kinh tế chưa đạt kế hoạch năm 2020 gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tốc độ tăng giá trị các ngành dịch vụ. Trong phân tích, đề xuất, thống nhất phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, các sở, ngành đánh giá phải chủ động lường trước các vướng mắc sẽ gặp phải, nhất là nguy cơ ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 để xác định chỉ tiêu phấn đấu sát thực tế; chú trọng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu không đạt kế hoạch năm 2020, các chỉ tiêu trọng điểm có nhiều vướng mắc, khó hoàn thành theo mục tiêu tỉnh đề ra đến năm 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ, cung cấp số liệu, thông tin chuẩn xác để Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn tất báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trình Ban TVTU, BCH Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh. Báo cáo cần đảm bảo ngắn gọn, đánh giá rõ nét các kết quả đã đạt được. Phải tập trung nêu bật vai trò chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự nỗ lực thực hiện của quân, dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó quan tâm đánh giá sự tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân; chỉ rõ các nguyên nhân chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần bám sát các chỉ tiêu đại hội Đảng đề ra để xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện; chú trọng vào các nhiệm vụ: phòng chống dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt khó; công tác lập và triển khai thực hiện các quy hoạch; xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý môi trường, xử lý vi phạm đất đai; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao; chương trình mỗi xã một sản phẩm; xây dựng nhà máy cung ứng nước sạch; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm; quản lý thu, chi ngân sách; quản lý tài chính… 2 tháng cuối năm 2020, các sở, ngành, địa phương cần tập trung điều hành thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu đạt kết quả cao nhất; chủ động điều hành hiệu quả, linh hoạt ngân sách Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và thi công các dự án trọng điểm; tập trung xử lý vi phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kêu gọi tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bà con nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chung tay cùng cả nước tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống với mức ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương/người. Ngay tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ủng hộ 30 triệu đồng. Số tiền thu được sẽ chuyển đến đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh./.

Tin, ảnh: Thanh Thúy