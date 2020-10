Toàn tỉnh xảy ra 15 vụ cháy, nổ

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh), trong 9 tháng qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ cháy, 1 vụ nổ, làm chết 1 người, bị thương 1 người, thiệt hại về tài sản khoảng 306 triệu đồng. Nguyên nhân của các vụ cháy gồm: Cháy do sự cố thiết bị hệ thống điện chiếm 71,43% số vụ; cháy do đốt chiếm 7,14%; còn lại là cháy chưa rõ nguyên nhân. Địa bàn xảy ra cháy, ở thành thị chiếm 57,1% số vụ; khu vực nông thôn 42,9%. Khu vực xảy ra cháy gồm, nhà ở kết hợp kinh doanh chiếm 50% số vụ; xưởng sản xuất, kinh doanh chiếm 7,14%; phương tiện giao thông 7,14%; trạm biến áp 14,29%; chợ dân sinh 7,14%; còn lại là các nguyên nhân khác. Những tháng đầu năm, địa bàn tỉnh ta đã xảy ra 1 vụ nổ tại huyện Ý Yên, làm chết 1 người, nguyên nhân được xác định do người dân tự chế tạo pháo nổ trái phép.

Hầu hết các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn khi được thông tin lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đều kịp thời có mặt, cứu chữa thành công nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản./.

Xuân Thu