Hướng về miền Trung

Công an tỉnh phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai

* Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quyên góp trên 60 triệu đồng ủng hộ miền Trung

Sáng 21-10, Công an tỉnh tổ chức phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên tham gia ủng hộ đồng bào và cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt. Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh tới dự.

Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Xuân Thu

Trong những ngày qua, mưa bão kèm theo lũ lớn, sạt lở đất liên tục xảy ra tại các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Theo thông tin của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ ngày 6-10 đến 20-10-2020, mưa lũ đã khiến 132 người chết và mất tích; gần 7.000ha hoa màu bị ngập, hư hại; hơn 5.800 con gia súc, hơn 680 nghìn con gia cầm bị chết, cuốn trôi; hàng trăm nghìn nhà cửa bị ngập, sập đổ hoặc hư hỏng nặng; nhiều nơi bị chia cắt, nhiều khu vực bị sạt lở, nhiều khu dân cư bị cô lập; hàng triệu người dân lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn. Hiện nay, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam... đang dốc sức, đồng lòng khắc phục hậu quả của mưa lũ. Bộ Công an đã điều động, tăng cường hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ vào khu vực miền Trung để tham gia ứng cứu đồng bào gặp khó khăn.

Với tinh thần "Tương thân, tương ái", "Nhường cơm sẻ áo", "Lá lành đùm lá rách" và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với xã hội, Công an tỉnh đã phát động toàn thể, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chung tay góp công sức sức ủng hộ đồng bào và cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt. Tại lễ phát động, Công an tỉnh đã quyên góp được gần 1,8 tỷ đồng và nhiều hiện vật như lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, đồ dùng học tập, sinh hoạt ủng hộ miền Trung.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc phát động quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh tỉnh Nam Định đã tuyên truyền, vận động toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn Chi nhánh đóng góp ủng hộ mỗi người tối thiểu 1 ngày lương, ngày công.

Tổng số tiền quyên góp tại tất cả các đơn vị toàn Chi nhánh được 61 triệu đồng. Số tiền ủng hộ sẽ được chuyển về tài khoản Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam để kịp thời gửi đến với nhân dân miền Trung đang gặp khó khăn do mưa lũ./.

Xuân Thu - Đức Toàn