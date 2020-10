Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về giải ngân các chương trình, dự án ODA

Ngày 29-10, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương tính đến ngày 31-10-2020 ước đạt 18.089 tỷ đồng, bằng 30,15% so với kế hoạch giao. Mức giải ngân vốn nước ngoài đã tăng từ 21,26% trong 8 tháng lên 30,15% trong 10 tháng, cao hơn cùng kỳ năm 2019. Nếu tính theo số vốn kế hoạch năm 2020 đã điều chỉnh theo Quyết định số 1638/QĐ-TTg của Thủ tướng thì mức giải ngân này đạt trên 35%. Mức giải ngân này cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái cả về giá trị (12.367 tỷ đồng) và tỷ lệ (27,09%). Bên cạnh kết quả đạt được, 10 tháng đầu năm 2020, việc thực hiện giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài nhìn chung còn thấp do một số khó khăn, vướng mắc như: ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; vướng mắc trong thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế dự án không đảm bảo yêu cầu; công tác lập, giao, phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ODA còn chậm, chưa sát với tiến độ thực hiện và nhu cầu các dự án, vướng mắc về quy trình, thủ tục…

Tại Hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã tham gia ý kiến thảo luận các biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong vấn đề giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm nay.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh dự hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. Ảnh: Thành Trung

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, hiện nay, tình hình mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang diễn biến hết sức phức tạp, thiệt hại lớn về người và tài sản. Vì vậy, các địa phương, bộ, ngành cần tập trung cao độ cho công tác cứu hộ cứu nạn, sơ tán dân ra khỏi nơi nguy hiểm, đảm bảo người dân không bị đói, bị rét. Về giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm nay, Thủ tướng đánh giá cao và thống nhất với nội dung báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, ghi nhận quyết tâm đẩy cao hơn nữa tốc độ giải ngân vốn ODA của nhiều địa phương; ghi nhận những ý kiến, tham luận về tháo gỡ vướng mắc như giải phóng mặt bằng, vốn đối ứng, năng lực nhà thầu. Để giải ngân hết số vốn các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền để tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong năm 2020, nhiệm vụ trực tiếp của người đứng đầu các bộ, ngành và địa phương. Thời gian tới, các bộ, ngành Trung ương cần tiếp tục hoàn chỉnh khung pháp lý liên quan đến vốn ODA theo hướng bài bản, cụ thể hơn để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn này, trong đó lưu ý chấm dứt tình trạng ghi danh mục mà không có dự án. Lãnh đạo các địa phương và các bộ, cơ quan Trung ương phải đi sâu, đi sát, bám sát yêu cầu thực tiễn để tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; theo dõi sát, nắm bắt kịp thời tình hình, xác định rõ những vướng mắc, khó khăn cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực, từng doanh nghiệp và trên từng địa bàn để có biện pháp, đối sách cụ thể sớm khắc phục, đồng thời tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là nguồn vốn ODA, tạo động lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động theo tinh thần các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Thành Trung