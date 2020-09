Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Nhân dịp 75 năm Quốc khánh Việt Nam, 71 năm Quốc khánh Trung Quốc và trong năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, ngày 29-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành điện đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm trực tiếp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng 71 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; chúc nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước, sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2020 là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; khẳng định, trong 70 năm qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc mặc dù có những lúc thăng trầm, nhưng hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, từ đầu năm đến nay, hai bên đã tiến hành các hoạt động trao đổi bằng nhiều hình thức linh hoạt, đạt kết quả tốt, góp phần tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định, phù hợp nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước; đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường trao đổi các cấp và giao lưu nhân dân hai nước, củng cố lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương; giải quyết các vấn đề tồn tại, đặc biệt là vấn đề trên biển, theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, phù hợp luật pháp quốc tế, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của mỗi Đảng, mỗi nước.

Tại cuộc điện đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một lần nữa chúc mừng 75 năm Quốc khánh Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 75 năm qua; bày tỏ tin tưởng nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam; khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục tích cực ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2020; bày tỏ sẵn sàng cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai nước trên các lĩnh vực, đưa quan hệ láng giềng hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam phát triển ngày càng sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cao kết quả phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam, cũng như sự hợp tác, phối hợp giữa hai nước trong phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua./.

