Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy năm 2020

Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (PCCC) (4-10) và Tháng an toàn PCCC (tháng 10-2020), UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 739/UBND-VP8 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC và Tháng an toàn PCCC năm 2020.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Báo Nam Ðịnh, Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng các hoạt động PCCC và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng và đăng phát các clip cổ động, cảnh báo, hướng dẫn an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân tham gia PCCC; hướng dẫn kẻ vẽ pa nô, áp phích, căng treo khẩu hiệu tuyên truyền về an toàn PCCC trên các tuyến đường, khu vui chơi, giải trí tập trung đông người, tại trụ sở làm việc, cửa hàng kinh doanh, cơ sở sản xuất... trước và trong thời gian hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC và Tháng an toàn PCCC năm 2020. Tập trung rà soát củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ ở địa phương, cơ sở, trang bị bổ sung phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cần thiết. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn PCCC cho lực lượng PCCC tại chỗ. Xây dựng, phát động phong trào toàn dân PCCC và cứu nạn cứu hộ; tổ chức xét công nhận đơn vị điển hình tiên tiến, xét phân loại đội PCCC cơ sở, dân phòng. Chỉ đạo các đơn vị quản lý, rà soát nắm tình hình, kiểm tra an toàn PCCC, có giải pháp xử lý dứt điểm những tồn tại, thiếu sót về PCCC; tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC, diễn tập, thực tập phương án xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Phấn đấu trong tháng 10-2020 giảm đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và không để xảy ra cháy lớn, tai nạn, sự cố gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Công an tỉnh chủ trì, phối họp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình thực hiện biện pháp, giải pháp PCCC phù hợp với thực tế, khắc phục triệt để những tồn tại, thiếu sót nhằm ngăn chặn không để xảy ra cháy, nổ lớn và sự cố, tai nạn gây thiệt hại nghiêm trọng./.

Xuân Thu