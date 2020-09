Phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại khách sạn

* Phương án nhập cảnh và cách ly cho 5 người nước ngoài vào làm việc tại tỉnh

Ngày 7-9-2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ban hành Quyết định số 135/QÐ-BCÐ phê duyệt áp dụng biện pháp cách ly y tế tại khách sạn Hồi An, xã Liên Minh (Vụ Bản) đối với 7 cán bộ y tế tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trước đó, ngày 4-9-2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 105/UBND-VP12 gửi các sở, ngành liên quan, Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Hồi An, xã Liên Minh (Vụ Bản) và UBND huyện Vụ Bản phê duyệt thêm 5 người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh. UBND tỉnh đồng ý với phương án nhập cảnh và cách ly 5 người nước ngoài nhập cảnh để làm việc tại 2 công ty trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh cử cán bộ, nhân viên đi cùng để hướng dẫn, giám sát các công ty vận chuyển người nước ngoài từ cửa khẩu nhập cảnh về địa điểm cách ly tại tỉnh, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh hỗ trợ liên hệ với cơ quan xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Hồi An phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện việc cách ly người nước ngoài theo quy định và nhiệm vụ được giao. Hai công ty có người nước ngoài nhập cảnh về làm việc gồm: Công ty TNHH Thể thao Gia Hưng Việt Nam và Công ty TNHH VIET POWER có trách nhiệm chuẩn bị phương tiện, bố trí người phiên dịch và các điều kiện cần thiết, chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để vận chuyển người nước ngoài từ cửa khẩu nhập cảnh về địa điểm cách ly tại tỉnh; hướng dẫn người nước ngoài tuân thủ nghiêm các quy định về thực hiện cách ly và phương án cách ly theo sự sắp xếp của cơ quan có thẩm quyền; chịu trách nhiệm chi trả chi phí cách ly và các chi phí phát sinh có liên quan theo quy định.

Theo thông tin từ Sở Y tế, tính đến 16h ngày 6-9-2020 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 8 bệnh nhân COVID-19, trong đó 7 ca đã được chữa khỏi bệnh, 1 ca chuyển đi bệnh viện tuyến trên. Tại các cơ sở khám chữa bệnh, hiện đang cách ly, điều trị 1 trường hợp có nguy cơ cao với COVID-19. Tại cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh (Vụ Bản) đang cách ly 6 trường hợp, tình trạng sức khỏe ổn định, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Cơ sở cách ly y tế tại khách sạn Hồi An, xã Liên Minh (Vụ Bản), trong ngày 6-9 tiếp nhận 2 trường hợp là người nước ngoài. Hiện nay, tại đây đang thực hiện cách ly y tế 43 trường hợp, tình trạng sức khỏe đều ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.

Trong 2 ngày 6 và 7-9, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở LĐ-TB và XH đã phối hợp đón đoàn công dân của tỉnh đang lưu trú tại Đà Nẵng trở về địa phương./.

Minh Tân