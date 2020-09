Phê duyệt danh sách 8 trường hợp cách ly y tế tập trung

Ngày 11-9-2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ban hành các Quyết định số 138, 142/QĐ-BCĐ phê duyệt danh sách 8 trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung, gồm: 6 người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao nhập cảnh để làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh, áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung tại khách sạn Hồi An, xã Liên Minh (Vụ Bản); 2 công dân ở xã Yên Cường (Ý Yên) nhập cảnh từ Lào về địa phương, áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh (Vụ Bản). Trong thời gian thực hiện cách ly y tế tập trung, các trường hợp trên không được tiếp xúc với người thân hoặc ra khỏi khu vực cách ly, trừ các trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chịu trách nhiệm thi hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 1246/QÐ-BYT ngày 20-3-2020 của Bộ Y tế; nội quy, quy chế của khách sạn và các quy định hiện hành. Sở Y tế, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao nhập cảnh về cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn Hồi An, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo Hướng dẫn số 875 của Ban Chỉ đạo tỉnh về hướng dẫn tạm thời quy trình đón người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao nhập cảnh để làm việc tại tỉnh.

Theo thông tin từ Sở Y tế, đến 16h ngày 11-9-2020, trên địa bàn tỉnh có 8 bệnh nhân COVID-19, trong đó 7 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh, 1 bệnh nhân được chuyển đi bệnh viện tuyến trên. Tại cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh hiện đang cách ly 6 trường hợp. Cơ sở cách ly y tế tại khách sạn Hồi An hiện đang cách ly 36 trường hợp; tình trạng sức khỏe đều ổn định, không sốt, không ho, không khó thở./.

Minh Tân