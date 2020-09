Phê duyệt danh sách 30 trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung tại khách sạn

Ngày 7-9-2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-BCĐ phê duyệt danh sách 30 trường hợp người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao nhập cảnh để làm việc tại 11 doanh nghiệp trong tỉnh, áp dụng biện pháp cách ly y tế tại khách sạn Hồi An, xã Liên Minh (Vụ Bản). Thời gian thực hiện cách ly 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Trong thời gian thực hiện cách ly y tế tập trung, các trường hợp trên chịu trách nhiệm thi hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20-3-2020 của Bộ Y tế; nội quy, quy chế của khách sạn và các quy định hiện hành. Sở Y tế, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao nhập cảnh về cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn Hồi An, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo Hướng dẫn số 875 của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Tính đến nay, cơ sở cách ly y tế tại khách sạn Hồi An đã tiếp nhận 278 trường hợp; trong đó, 235 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly; hiện đang cách ly 43 trường hợp; tình trạng sức khỏe đều ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.

Theo thông tin từ Sở Y tế, đến 16h ngày 7-9-2020, trên địa bàn tỉnh không có thêm bệnh nhân COVID-19 mới. Tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh hiện nay đang cách ly, điều trị 1 trường hợp có nguy cơ cao với COVID-19. Tại cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh (Vụ Bản), hiện nay đang cách ly 6 trường hợp; tình hình sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Tại các địa phương, các đơn vị y tế tiếp tục hướng dẫn 120 trường hợp thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú phòng dịch bệnh COVID-19.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở LĐ-TB và XH và các địa phương đã phối hợp chuẩn bị sẵn các điều kiện để đón và bàn giao về địa phương thực hiện cách ly y tế phù hợp.

* Cũng trong ngày 7-9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-BCĐ phê duyệt áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh (Vụ Bản) đối với ông Phạm Văn D, ở xã Hải Hưng (Hải Hậu), nhập cảnh từ Campuchia về địa phương; ông Nguyễn Duy T, ở xã Yên Bình (Ý Yên), nhập cảnh từ Lào về địa phương. Trong thời gian thực hiện cách ly y tế tập trung, 2 ông T và D không được tiếp xúc trực tiếp với người thân hoặc ra khỏi khu vực cách ly trừ các trường hợp phải đến cơ sở khám chữa bệnh theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí tiếp nhận, ăn, nghỉ, quản lý, theo dõi y tế đối với đối tượng được cách ly. UBND các huyện Hải hậu, Ý Yên bố trí phương tiện vận chuyển đưa, đón đối tượng phải cách ly y tế đến cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm chéo trong quá trình vận chuyển./.

Minh Tân